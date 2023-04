Inter, debito da -140: Zhang vende, c’è l’accordo e la nuova proprietà

Il futuro societario dell’Inter si deciderà in questi ultimi mesi di stagione. La presidenza di Zhang è infatti fortemente in bilico, visto anche il forte passivo in bilancio che il presidente nerazzurro è costretto ad affrontare.

Rispetto a quanto fatturato nel 2020-21, i numeri sono forte crescita -grazie anche agli intrici della Champions League-, ma nonostante questo il debito ammonta a circa 140 milioni di euro e deve fare i conti con stipendi troppo alti ed un’operatività che è ai minimi storici.

Proprio a fronte di questo, stando alle ultime notizie, Zhang è costretto a vendere l’Inter per regalare al club nerazzurro un futuro societario-economico più florido rispetto a quello che la Suning è in grado di potergli dare.

Inter, Zhang è spalle a muro: debito importante anche se migliorato

Analizzando il bilancio dell’Inter per la stagione 2020-2021 possiamo notare alcuni aspetti positivi ma anche -molte- criticità. Nonostante i numeri siano in forte aumento in questa stagione, grazie agli introiti Champions ed al botteghino -visto che ogni partita arriva a 6,7 milioni di incassi-, la situazione finanziaria del club di Zhang continua a non essere delle migliori.

A parlare di questa situazione è stata la redazione di TMW, che stilando la classifica dei bilanci dei 20 club di Serie A si è soffermata in particolare proprio su quello dell’Inter, pronosticando un futuro in miglioramento a livello di conti ma non ancora del tutto roseo come ci si aspetta per il club nerazzurro.

Per questo motivo Zhang è praticamente spalle al muro, con l’obbligo di cercare di provare a vendere l’Inter per risanare il forte debito che verrà registrato alla fine di questa stagione. C’è però un aspetto positivo da considerare, visto che le perdite ad oggi ammontano a circa 140 milioni di euro, e non più a 250 come nella passata stagione.

Debito alto e futuro in bilico: Zhang vende l’Inter? Le ultime

Alcuni quotidiano nazionali -come Il Sole 24 ore– spingono per un imminente cambio di proprietà in casa Inter, anche se la realtà dei fatti è completamente diversa. Nonostante la complicata situazione finanziaria, infatti, Steven Zhang è volenteroso e deciso nel dare una svolta alle casse del club tramite un paio di politiche “rivoluzionarie”.

C’è comunque da dare conto ad un aspetto da non sottovalutare assolutamente, che potrebbe da un momento all’altro cambiare le sorti dell’Inter. Entro maggio 2024, infatti, la famiglia Zhang dovrà ripagare il debito di 300 milioni di euro chiesto al fondo Oaktree, che in caso di mancato adempimento di questo potrebbe essere in prima linea nelle trattative per la cessione del club nerazzurro.

In un anno si decide dunque il futuro dell’Inter e della famiglia Zhang alla guida dello stesso che, in caso di obbligata cessione, potrebbe arrivare a chiedere anche 1 miliardo di euro per il club meneghino.

Inter: Marotta al lavoro per risanare le casse del club

Avere un dirigente espero come Marotta non può fare altro che giovare all’Inter in questa situazione. Stando alle ultime notizie, infatti, in questa confusione totale, l’ad nerazzurro sta riuscendo ad abbassare i costi del club, facendo dei mercati di autofinanziamento -grazie alle cessioni- mantenendo comunque la squadra competitiva a livello nazionale ed internazionale.