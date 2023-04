Sarri chiama il Campione del Mondo: bye bye Juve

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo la Lazio, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in estate, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il reparto che i biancocelesti intendono rimpolpare è il centrocampo, visto il futuro incerto dei due pilastri Luis Alberto e Sergej Milinkovic Savic. Il 21 biancoceleste vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, salvo clamorose sorprese, non sembra intenzionato rinnovarlo. Lo spagnolo invece, nonostante stia diventando sempre più determinante per il tecnico toscano, non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna. Proprio per questo la società si sta guardando intorno, tanto da aver individuato il colpo Champions da regalare alla piazza.

La Lazio pensa al colpo da novanta: Contatto tra Sarri e Kante

La permanenza di Luis Alberto e Milinkovic Savic è sempre più in bilico, e questo mette la Lazio nella condizione di trovare sostituti di valore. A tal proposito, stando a quanto riportato da LazioLive.tv, il grande colpo per la piazza potrebbe essere N’Golo Kanté, francese classe 1991 del Chelsea in scadenza a giugno. Il ragazzo, per via di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, ha disputato solamente due partite in questa stagione. Maurizio Sarri avrebbe contattato direttamente il calciatore per valutare la disponibilità del ragazzo nel trasferirsi a Roma, prospettandogli anche il progetto biancoceleste. Il mister toscano apprezza e non poco il il classe 1991, avendolo allenato con i blues con la quale ha vinto anche un Europa League.

Ovviamente, per cercare di portare a termine l’operazione, i biancocelesti dovranno portare a casa la qualificazione nella massima competizione europea. Su Kanté c’è anche il forte interesse della Juventus, che vorrebbe regalare ad Allegri un calciatore dalla grande esperienza. Il Chelsea, però, non sembra intenzionato a lasciarlo partire molto facilmente, tanto che a breve potrebbe presentare un’offerta importante per convincerlo a rinnovare. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Maurizio Sarri pronto a muoversi per portare il grande centrocampista in biancoceleste. I tifosi capitolini sono pronti a sognare il grande colpo. Champions permettendo.