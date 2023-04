“Con mollica o senza?”, cosa si è inventato il salumiere Donato per celebrare il Napoli

By

Da normale salumiere a Tik Toker, influencer ed imprenditore, proprietario della sua prima salumeria: Donato De Caprio ha conquistato il web con i suoi panini

Tutti pazzi per i panini di Donato De Caprio, il salumiere napoletano che da ormai diverso tempo è divenuto famosissimo soprattutto su Tik Tok mixando il suo lavoro, la tradizione partenopea ed un pizzico di ironia che non guasta mai. Il tutto con la fatidica domanda che tutti vogliono sentir pronunciare: “Con mollica o senza?”.

Un quesito rivolto ad ogni suo cliente, sin dai tempi in cui era dipendente presso un’altra salumeria partenopea, e che lo ha reso celebre rapidamente su Tik Tok, dove ad oggi vanta la bellezza di 2,4 milioni di followers. Cifre costantemente in espansione, sommate poi anche al grande successo dei video ricaricati anche sui suoi profili Instagram. Una ‘Donato-mania’ che da tempo ormai invade i social e ha portato curiosi da tutta Italia, e non solo, ad assaggiare i panini partenopei del salumiere più famoso del momento. Quella iconica frase, ‘con mollica o senza?’ è anche divenuta il nome del locale dello stesso De Caprio, che ha aperto qualche settimana fa insieme al socio Steven Basalari, che ha finanziato il progetto credendo fortemente nella personalità e nel lavoro dello stesso Donato.

Donato e il suo ‘Con Mollica o senza?’: la star di TikTok e il panino azzurro per il Napoli

Un mix vincente che è andato oltre i social, e che ha consentito a Donato De Caprio di far esplodere ulteriormente la propria popolarità attraverso l’apertura del nuovo negozio insieme a Steven Basalari. Code kilometriche ed infinite da aspettare vengono fatte praticamente ogni giorno per poter degustare i panini del salumiere tiktoker.

La simpatia dello stesso Donato, definitosi comunque sempre un semplice salumiere, è travolgente e non mancano i riferimenti anche a Napoli, città onorata attraverso i prodotti freschissimi del locale, ma anche al Napoli calcio, sua squadra del cuore. Più volte sono arrivati filmati in cui è apparsa piuttosto evidente la passione per i colori azzurri del club di Aurelio De Laurentiis, che a fine stagione potrebbe coronare il sogno scudetto.

L’ultima geniale trovata di Donato è arrivata qualche tempo fa con uno speciale panino tutto azzurro. Una edizione limitata del classico sfilatino che spesso il salumiere farcisce, e che su Tik Tok attraverso live e filmati ha trovato terreno fertile ed un enorme successo.