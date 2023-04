Non si contano le iniziative dei tifosi azzurri per omaggiare i prossimi campioni d’Italia che fanno il giro del mondo: tutti i riflettori puntati sullo scudetto del Napoli

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024, che saranno ospitati in Germania, riprende il campionato e di conseguenza riparte il conto alla rovescia per il terzo scudetto del Napoli.

Gli azzurri, domenica sera, con palla al centro alle ore 20.45, ospiteranno i rossoneri di mister Stefano Pioli in un match che, in caso di trionfo, ridurrebbe i tempi per l’aritmetica conquista del tricolore. Non che lo scudetto sia in dubbio, con 19 punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio, gli azzurri di fatto hanno in tasca il tricolore ma i tifosi non stanno più nella pelle nell’attesa di poter finalmente liberare tutta loro gioia per un sogno accarezzato per 33 anni.

E così, bando alla loro proverbiale scaramanzia, si sono portati avanti con i festeggiamenti tappezzando le facciate dei palazzi di bandiere, striscioni e poster dei prossimi campioni d’Italia. Non solo. A Borgo S. Antonio Abate, vivace e pittoresco rione stretto tra il popolare quartiere della Sanità e quello di San Lorenzo-Vicaria, è comparso un murale che ritrae gli undici eroi azzurri schierati sul rettangolo verde.

Napoli, le iniziative della città fanno il giro del mondo: tutti gli occhi puntati sullo scudetto

L’ennesimo tributo ai prossimi campioni d’Italia che, manco a dirlo, come tutte le altre iniziative, ha fatto il giro del mondo. Insomma, in attesa che possano farlo i tifosi, sono le facciate dei palazzi, i murales, i cartonati a grandezza naturale a urlare al mondo intero la felicità di un popolo che finalmente guarda tutti dall’alto (in Italia e chissà se anche in Europa…).

I tifosi del Napoli, dunque, toccano con un dito quel cielo che per loro è sempre più azzurro ma anche i commercianti e i titolari delle strutture ricettive del capoluogo campano gongolano. Gli alberghi e i bed and breakfast fanno registrare il sold out nell’intervallo di tempo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio quando, secondo le previsioni, dovrebbe dare il via al fantasmagorico “Carnevale” azzurro.

Napoli, quindi, vince e lascia a bocca aperta in campo, con i favolosi ragazzi di mister Luciano Spalletti, e fuori dal campo con i suoi meravigliosi e passionali tifosi che promettono, citando il titolo di una hit di Jovanotti, di dare vita al “più grande spettacolo dopo il Big Bang“. Uno spettacolo, per inciso, che non vogliono perdersi neanche i turisti che sempre più programmano le loro visite nella capoluogo partenopeo in concomitanza con la grande festa azzurra per una Napoli che in quei giorni sarà la capitale dell’Italia calcistica e del turismo.