Elodie, il dettaglio che fa impazzire Iannone: passione irrefrenabile

Elodie e Andrea Iannone continuano a essere una delle coppie più seguite del mondo dello showbusiness: il fascino di lei è da urlo

Gli appassionati di gossip sono sempre piuttosto bene informati sulle gesta dei loro beniamini. Da questo punto di vista, un personaggio che non viene mai perso di vista dai suoi tantissimi ammiratori è la splendida cantante Elodie.

Volto musicale tra i più affermati di questi anni, la cantante romana vanta tanti ammiratori non soltanto per la sua bravura ma anche per una eleganza e una sensualità a cui è davvero difficile resistere. E come sappiamo, i suoi scatti in coppia con l’amica inseparabile Diletta Leotta sono davvero da sballo. Ma anche quelli con il suo fidanzato, il motociclista Andrea Iannone, non scherzano.

Elodie e Andrea Iannone, una coppia che funziona

I due hanno iniziato una relazione lo scorso anno. Una frequentazione che secondo molti sarebbe rimasta estemporanea, considerando le varie dichiarazioni da parte di lei in cui spiegava di pensare ancora al suo storico ex, il rapper Marracash.

Invece, un po’ contro ogni previsione, i due sono ancora insieme e vanno davvero d’amore e d’accordo, come si può vedere sui social, dove spesso pubblicano foto insieme. La cantante e il motociclista, vincitore di 13 Gran Premi nelle varie classi nei suoi anni nel mondiale a due ruote, tra il 2005 e il 2019, sono innamoratissimi e sempre più presi l’uno dall’altra.

Elodie e Andrea Iannone, vacanze da sogno e anticipo d’estate: lei è in forma smagliante

Alcuni giorni fa, i due si sono concessi una breve vacanza in Spagna, a Marbella, in Andalusia. Una località che anche in questo periodo permette di godersi relax, sole e mare. E gli scatti apparsi nelle stories Instagram e ripresi da alcuni rotocalchi rosa non potevano certo passare inosservati.

In costume, Elodie è davvero in splendida forma, e non potrebbe essere altrimenti. Sono numerosissime le occasioni in cui la cantante ha lasciato i suoi fan a bocca aperta a più riprese. E anche stavolta non si smentisce affatto. Facendo sì che cresca l’attesa per la bella stagione e per l’ormai classico tormentone destinato a spopolare nelle radio, e con un video che visti i precedenti, ne siamo sicuri, scatenerà gli applausi e la passione degli ammiratori. Inclusi quelli dello stesso Iannone.