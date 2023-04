Calciomercato, futuro Osimhen: la clamorosa indiscrezione cambia tutto

Arriva come un fulmine a ciel sereno una clamorosa indiscrezione che riguarderebbe anche Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è molto ambito in giro per l’Europa ma una trattativa potrebbe incidere anche sul suo futuro.

L’attaccante dei partenopei si sta dimostrando quasi inarrestabile e ha già fatto registrare il suo record di gol in Serie A. L’energia di Victor Osimhen ha impressionato le big d’Europa che, con ogni probabilità, in estate proveranno l’assalto.

Grazie anche e soprattutto ai suoi gol, infatti, il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo questa stagione da sogno. Avere un attaccante in grado di capitalizzare la grande mole offensiva della squadra azzurra è un vantaggio non da poco. Inoltre, rispetto ai colleghi di reparto sparsi per l’Europa, il nigeriano è uno dei pochi a non aver avuto momenti di flessione in questa stagione.

La notizia stupisce tutti: anche il futuro di Osimhen potrebbe cambiare

La grande stagione di Osimhen, per prestazioni e numero di gol, non sembra frutto del caso. Il nigeriano, infatti, possiede le caratteristiche giuste per essere un centravanti davvero letale. La sua velocità e agilità gli permettono di cercare spesso la profondità ma, nonostante il fisico apparentemente gracile, si è dimostrato capace di fare a sportellate e di eccellere nel gioco aereo. Le sue doti balistiche, inoltre, sono notevolmente migliorate e gli hanno permesso di siglare reti anche da zone quasi inimmaginabili.

Un rendimento così alto e così costante non è di certo passato inosservato e mezza Europa inizia puntare gli occhi sull’attaccante del Napoli. De Laurentiis è stato molto chiaro in merito e ha assicurato che senza la giusta offerta l’ex Lille non si muoverà dalla Campania. Una delle pretendenti più agguerrite, inoltre, potrebbe mollare la presa su Osimhen e far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri. Secondo quanto riportato da Ekstra Bladet il Manchester United starebbe osservando con attenzione le gesta di Rasmus Hojlund.

L’attaccante dell’Atalanta si sta mettendo in mostra in questa stagione e anche nella recente pausa per le nazionali ha dimostrato il suo valore con la maglia della Danimarca. Se i Red Devils dovessero gettarsi a capofitto sul danese classe 2003 mollerebbero di conseguenza Victor Osimhen, lasciando speranze ai tifosi del Napoli di rivederlo indossare ancora la maglia azzurra. Un altro candidato per l’attacco della squadra di Ten Hag è Harry Kane, da sempre corteggiato in Premier League e giunto forse ad un punto di non ritorno con il Tottenham.