Totti sbanca i social con una rivelazione sorprendente: ecco chi lo aspetta a casa

Totti e il Padel, una passione unica: merito della nuova compagna Noemi Bocchi, ma l’ex Capitano sorprende tutti con una battuta.

Francesco Totti e il Padel, il sodalizio del futuro. L’ex Capitano della Roma si è reinventato giocatore di Padel, ma non è l’unico tra gli ex campioni. Iniziò nel 2000 Demetrio Albertini, poi tutti gli altri seguirono a ruota. Uno sport simile al tennis, ma con molti più introiti a livello amatoriale.

I costi sono importanti, ma anche il ritorno pubblicitario è rilevante. Una consapevolezza che garantisce sempre la mediaticità necessaria per personalità come quella dell’ex Capitano che hanno bisogno di stare sempre sul pezzo. Il suo lavoro, adesso, è farsi vedere. L’esperienza da dirigente con la Roma è fallita, ha messo su due filiali dell’agenzia che l’ha visto per qualche tempo procuratore, ora si dedica a far fruttare gli investimenti.

Totti, incredibile al torneo di Padel

Nel Padel, nel calciotto, ma anche nel settore tricologico. Una vastità di interessi uniti dal denominatore comune della beneficenza: Totti guadagna, ma si spende – come ha sempre fatto – anche tanto per gli altri. Rispetto al Padel, il numero 10 per antonomasia ha partecipato – nella cornice di Santa Severa – alla Finale del Cuore.

Un evento benefico che ha visto la partecipazione anche di Luigi Di Biagio, Vincent Candelà (entrambi ex compagni alla Roma) e Roberto Mancini. Rivale sul campo, visti gli anni alla Lazio, e amico nella vita. L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale ha parlato anche di Italia e del destino degli Azzurri, ma a Santa Severa la scena non era la sua. Se l’è presa – come spesso capita – Francesco Totti con una battuta: la finale di Padel andava per le lunghe. Il risultato non si sbloccava.

La battuta che ha fatto sconquassare il pubblico

Allora l’ex Capitano della Roma, mentre si apprestava a fare l’ennesima giocata, ha detto: “Avevo promesso a Isabel che stavo presto a casa”. Risate tra il pubblico. Il campione è attualmente separato dalla moglie e si accompagna con l’istruttrice di Padel e flower designer Noemi Bocchi: il rapporto va a gonfie vele, ma con questa battuta il Capitano per antonomasia ha fatto capire che vengono sempre prima i figli.

Nessuno lo aveva mai messo in dubbio. Anche se le voci degli ultimi tempi hanno fatto registrare più di qualche turbolenza fra gli ex coniugi, con Ilary Blasi la separazione è tutt’altro che consensuale. Si è finiti allo scontro: un viavai nelle aule di tribunale, incontri segreti inclusi. Ora sembra essere tornato il sereno. Totti, almeno in pubblico, il sorriso non l’ha mai perso.