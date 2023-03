Ilary Blasi, la vendetta è servita: stoccata a Totti e Dagospia

Ilary Blasi assolutamente senza freni: una vendetta che ha servito su un piatto d’argento nei confronti ti due personaggi

Il primo non può che essere il suo ex marito, Francesco Totti. Mentre il secondo il noto sito conosciuto per il gossip ‘Dagospia‘. Il perché di tutto questo? Il motivo è fin troppo evidente.

Sui social network, in particolar modo chi la segue e non si perde un singolo suo aggiornamento, avrà notato qualcosa di nuovo. Soprattutto dalle sue ultime ‘storie’ di Instagram. Fortunati, a dire il vero, coloro che sono riusciti a visionare il contenuto prima che lo stesso sparisse dopo 24 ore. In molti avranno notato che la conduttrice televisiva è andata al concerto dei Maneskin.

Ilary Blasi, che vendetta: Totti ‘gelato’

Lo stesso che si è tenuto a Roma pochi giorni fa, precisamente sabato 25 marzo. Ed ovviamente non era affatto da sola visto che, in sua compagnia, era presente il nuovo compagno ed imprenditore Bastian Muller. La nuova coppia infiamma non solamente il mondo di Instagram, ma soprattutto il posto in cui la band rock della Capitale si è esibita.

Ovviamente vi starete chiedendo per quale motivo ce l’abbia con il sito Dagospia. In realtà è molto semplice: per chi non lo sapesse proprio loro avevano anticipato la fine della rottura tra lei e Francesco Totti. Direttamente dalle ‘storie’ Ig della romana è comparso anche Roberto Dagostino, numero uno del sito di gossip, che la showgirl ha taggato molto divertita.

Ritornando al suo nuovo compagno, a quanto pare, i due non hanno solamente interessi nell’effettuare viaggi o altro: anche quello di andare ai concerti per ascoltare la loro band preferita. In uno degli scatti pubblicati dalla stessa Blasi c’erano anche altri personaggi. Ovvero il coreografo Luca Tommasini e alla compagna di Damiano David (leader del gruppo musicale), Giorgia Soleri.

Subito dopo l’esibizione la nuova coppia si è recata nel backstage dove hanno scambiato qualche battuta con i quattro ragazzi. Gli stessi che, con il passare del tempo, stanno ottenendo un grandissimo successo a livello mondiale. In molti si sono chiesti se il ‘Pupone’ abbia avuto il tempo di vedere le ‘storie’ della sua ex. Per chi non lo sapesse i due continuano a seguirsi sul noto social, anche se lei ha eliminato tutte le foto in cui si trovava con l’ex calciatore della Roma.