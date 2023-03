Formula 1, Domenicali vuole abolirle: potrebbe essere una decisione storica

Formula 1, Domenicali sta pensando di prendere una decisione storica e di abolire tutto. Un cambiamento che sarebbe storico

Il format dei Gran Premi è sempre al vaglio dei dirigenti della Formula 1, che cercano in tutti i modi di aumentare lo spettacolo dei fine settimana di gara. Questa volta si va verso un cambiamento epocale.

Il mondo della Formula 1, come si sa, è in continua evoluzione. Tenere alta la passione del pubblico e il suo interesse è un must che cerca di perseguire nel migliore dei modi anche l’attuale CEO del Circus, Stefano Domenicali. L’ex team principal della Ferrari sta cercando da un paio d’anni di costruire qualcosa di più divertente, anche con uno sguardo profondo alle nuove generazioni.

L’introduzione della Sprint Race al sabato, ad esempio, al posto delle canoniche qualifiche, è stato un esperimento apprezzato, sia dai piloti che dal pubblico sugli spalti. In questo modo anche il venerdì conquista significato, visto che definisce almeno la griglia di partenza del sabato. Dalle 3 gare veloci al sabato previste nella passata stagione, quest’anno si raddoppia, arrivando a 6. Ci sarà la possibilità di alimentare dei week end sullo stile di quanto sta avvenendo anche in MotoGP.

Formula 1, Domenicali prende spunto dalla MotoGP: si va verso un cambiamento

Le due classi regine delle due e delle quattro ruote, spesso prendono spunto una dall’altra. MotoGP e F1 hanno una base di pubblico comune e proprio per questo si spartiscono i week end dal punto di vista del calendario (diritti tv la fanno da padrone). La rivoluzione voluta dalla Dorna, con le Sprint Race al sabato, prende spunto sia da quanto avviene in Superbike da anni, ma anche dalle auto.

Carmelo Ezpeleta e i suoi uomini, però, hanno deciso di adottare il format in ogni week end, stravolgendo di fatto tutta la stagione. Più punti a disposizione, venerdì che diventa fondamentale per l’accesso al Q2 e posizioni in griglia stabilite il sabato mattina, sia per la prova lunga che breve.

Proprio per vedere questo nuovo approccio, anche Stefano Domenicali era presente a Portimao per il primo round della MotoGP 2023.

Niente più Prove Libere il venerdì: come potrebbe cambiare il week end della F1

Il capo della Formula 1 ha potuto toccare con mano il gradimento del pubblico e quello dei piloti. Da tempo si sta cercando un modo per impreziosire anche il venerdì, da sempre il giorno meno interessante dei week end di gare. Con la Sprint Race fissa al sabato si avrebbe un primo passo del fine settimana già decisivo, dove tutti sarebbero chiamati a spingere per strappare un buon piazzamento in griglia.

Un’abolizione delle Prove Libere che tanto sono piaciute in questo lungo periodo agli ingegneri (per la messa a punto delle vetture), ma che molto meno successo hanno riscosso nel pubblico.

Parlando ai microfoni di Sky Sport, proprio in Portogallo, Domenicali ha così commentato l’idea.

“Sono un fautore dell’annullamento delle Prove Libere. A mio avviso servono tanto agli ingegneri ma non piacciono tanto al pubblico. È importante che ci sia azione tutti i giorni”. Vedremo quando il cambiamento sarà effettivo anche in F1.