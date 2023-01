Assoluta novità in Portogallo: utilizzato il cartellino bianco

Prima volta storica nel mondo del calcio. Durante la Coppa di Portogallo femminile è stato utilizzato il cartellino bianco, che fa il suo esordio nel calcio professionistico.

La notizia ha lasciato sbigottiti i tifosi che non avevano mai visto un episodio simile su di un campo da calcio.

Il direttore di gara ha optato per il cartellino bianco a causa della situazione verificatasi in campo.

In Portogallo è tempo di Coppa ma un episodio ruba la scena

Clamoroso in Portogallo: decisione dell’arbitro mai vista prima

La Taça de Portugal è entrata nel vivo. Nel torneo maschile sono appena stati disputati gli ottavi di finale, mentre in quello femminile la competizione è leggermente più avanti. Per le calciatrici portoghesi, infatti, il prossimo stage della coppa nazionale saranno le semifinali, programmate a marzo e aprile 2023. Durante i quarti di finale, nel match tra Benfica e Sporting CP, è avvenuto un episodio mai visto prima. Protagonista dell’episodio il direttore di gara dell’incontro: Catarina Campos.

L’arbitro portoghese si è reso, infatti, protagonista di un episodio destinato a rimanere nella storia. Durante il primo tempo del match tra le due squadre femminili un tifoso sugli spalti ha accusato un malore. L’intervento tempestivo degli staff sanitari di entrambe le squadre ha scongiurato conseguenze gravi. Al rientro in campo degli operatori sanitari dei team l’arbitro Campos ha sventolato ad ambo le parti un cartellino bianco. Il suddetto cartellino non indica una sanzione, bensì rappresenterebbe una menzione di merito per un gesto di fair play. Quello dell’arbitro Campos è il primo cartellino bianco sventolato in una partita di calcio e rimarrà, dunque, per sempre inciso nella storia.