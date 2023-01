Napoli, l’Inter fa sul serio: tifosi in apprensione, Giuntoli in difficoltà

L’Inter fa sul serio per il giocatore, con i tifosi azzurri che ora iniziano ad essere in apprensione.

Diversamente da quanto sta accadendo in Inghilterra, in Italia la sessione invernale di mercato non sta regalando grossi colpi. Al momento sono poche le squadre che si stanno muovendo sul mercato e tra queste c’è il Napoli.

Gli azzurri hanno acquistato un terzino esperto e di affidabilità come Bereszynski, mentre in porta è praticamente fatta per l’arrivo di Gollini dalla Fiorentina. Il ds Cristiano Giuntoli sta valutando ora altri possibili innesti per dare a Spalletti una rosa più profonda in vista della ripresa della Champions League, comunque uno sguardo al futuro e al Napoli che verrà.

Napoli, le prossime mosse di Giuntoli: il ds pensa al futuro

Definito lo scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina per il quale si aspetta solo l’ufficialità come confermato dall’agente dell’ex Genoa Branchini, Cristiano Giuntoli può ora concentrarsi sui prossimi obiettivi di mercato. Come è ben noto, difficilmente il Napoli fa grandi colpi nella sessione invernale di mercato, ma la dirigenza azzurra sta valutando anche possibili acquisti per il futuro per permettere a Spalletti di avere una squadra ancor più competitiva anticipando la concorrenza. In questo senso, uno dei nomi che più piacciono in casa azzurra è quello di Azzedine Ounahi dell’Angers che tanto bene ha fatto con il Marocco all’ultimo Mondiale.

Il Napoli sta continuando a seguire attentamente il giocatore marocchino e, pur non avendo intenzione di partecipare ad aste, è ancora interessato ad acquistarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema principale è rappresentato dalle pretese economiche dell’Angers che non ha intenzione di fare sconti né al Napoli né ad altri club. Gli azzurri avevano offerto 20 milioni di euro all’Angers ed erano propensi a lasciarlo in Francia per il resto della stagione per poi riprenderlo in estate, ma il club di Ligue 1 ha rifiutato l’offerta azzurra in maniera netta.

Se la pista Ounahi resta ad oggi complicata, potrebbe diventarla molto presto anche quella che porta ad un giocatore che è da tempo nella lista di Giuntoli, ovvero Fabiano Parisi dell’Empoli. Sul terzino sinistro è presente una folta concorrenza ed il pericolo che non possa vestire la maglia del Napoli il prossimo anno è concreto.

Napoli attento, anche l’Inter punta Parisi: il piano dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce di Parisi. Il quotidiano piemontese, nella propria edizione odierna, racconta come sul terzino sinistro dell’Empoli ci sia anche l’interesse dell’Inter che ha già pronto un piano per battere la concorrenza degli azzurri ed in tale piano figura anche Robin Gosens.

L’ex difensore dell’Atalanta non rientra nei piani di Inzaghi e molto probabilmente saluterà l’Inter in estate. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a trovare una sistemazione al giocatore olandese, allora farebbero partire l’assalto per Parisi, sfruttando l’ottimo rapporto con la dirigenza toscana che non vorrà svendere il proprio giocatore. La sensazione è che per Parisi potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in estate, visto che piace anche alla Juventus.