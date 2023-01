Boom Napoli: la notizia fa gioire (e non poco) De Laurentiis

Una notizia ‘esplosiva’ per i tifosi del Napoli: De Laurentiis può fare salti di gioia. Niente di meglio…

Il Napoli viaggia gonfie vele e non sembra avere davanti a sé ostacoli. Una corsa arrembante quella degli azzurri, che con la vittoria di Salerno fissano il traguardo dei 50 punti nel solo girone di andata.

I tifosi non si aspettavano altro che vedere i loro beniamini dominare ogni avversario. Ma al contempo sono anche orgogliosi del cammino di alcuni giocatori che sotto la gestione Spalletti hanno intrapreso un percorso impeccabile che si spera possa rivelarsi anche vincente.

Napoli, un cammimo impeccabile

Non c’è stato un momento di appannamento durante la sfida contro la Salernitana. Era lecito aspettarsi una sorta di nervosismo contro formazioni chiuse quali quella granata, ma alla fine è uscita tutta la qualità del Napoli, dei suoi interpreti migliori come Anguissa, Di Lorenzo e Osimhen. I tre che hanno più brillato sul terreno di gioco dell’Arechi. Ma in definitiva si può dire che tutta la squadra abbia girato alla grande la sfera gestendo ogni situazione.

Spalletti ha festeggiato quindi la sua vittoria numero 275 in Serie A, un record assoluto. Il tecnico azzurro sta avendo un impatto enorme sulla crescita di alcuni calciatori che hanno visto il loro valore di mercato schizzare alle stelle date le ultime brillanti prestazioni in campionato. Un grande premio per il loro duro lavoro in campo.

Napoli, ecco chi ha aumentato il suo valore

Secondo Transfermarkt, noto portale che studia e sintetizza i valori di ogni rosa calcistica, il Napoli ha visto la propria valutazione schizzare alle stelle. Se prima del campionato infatti la rosa valeva complessivamente 483 milioni, oggi ne vale 540! Risultati che insomma parlano da soli, ma il sito sottolinea anche la crescita in termini di valore di mercato di alcuni intepreti della stagione azzurra.

Khvicha Kvaratskhelia oggi vale almeno 60 milioni di euro, mentre Victor Osimhen viaggia sui 70. Stesso discorso per Frank Anguissa e Kim Minjae: il primo, pagato “appena” 15 milioni di euro dal Fulham, vale almeno 40 milioni di euro, il secondo, prelevato in estate dopo l’addio di Koulibaly, invece ha aumentato il suo valore toccando quota 60 milioni. Oltre agli interpreti più noti anche Hirving Lozano e Piotr Zielinski, due giocatori comunque importanti per Spalletti, hanno innalzato il loro prezzo, mentre Politano, Meret, Raspadori e Di Lorenzo hanno una valutazione sempre in crescita.