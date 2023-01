Lavezzi fa ‘sognare’ i tifosi del Napoli: cosa ha fatto il ‘Pocho’

Ezequiel Lavezzi fa sognare i suoi vecchi tifosi del Napoli con un gesto: ecco cos’ha fatto il “Pocho”.

L’ex attaccante degli azzurri, ancora oggi amatissimo dalle parti del Maradona, ha fatto impazzire i tifosi campani con un gesto tanto bello quanto sorprendente: ecco cos’ha fatto il “Pocho”.

Uno dei nomi che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi durante la crescita costante del Napoli dell’ultimo decennio e più è sicuramente Ezequiel Lavezzi. L’argentino è stato tra i più amati da parte dei sostenitori azzurri e tutt’oggi, ad anni di distanza dal suo addio in direzione Paris Saint Germain, i cori a lui dedicati rieccheggiano sui social network, un amore da sempre ricambiato da parte del “Pocho”.

Ezequiel Lavezzi: cosa fa oggi l’argentino?

5 lunghi ed intensi anni quelli vissuti da Ezequiel Lavezzi sotto l’ombra del Vesuvio e tra l’affetto dei tifosi. Quello del “Pocho” fu uno dei primi grandi colpi mediatici dopo la risalita dalla C1 alla Serie A ed anche per questo, oltre che per la sua nazionalità argentina, fu amatissimo dal tifo campano.

188 presenze e 48 gol oltre che a una Coppa Italia vinta, questi i numeri di Lavezzi con la maglia del Napoli indosso, ma il sincero apprezzamento che i supporter avevano e hanno per lui va oltre le statistiche, fu così tanto che nemmeno il suo passaggio al più ricco PSG nel 2012 fu visto come un tradimento, ma anzi fu accettato solo con un po’ di malinconia. L’argentino è sparito per anni dai radar, tornando solo recentemente a far parlare di sè, ma cosa ha afatto nel frattempo?

Intervistato da Fanpage in occasione dell’ufficialità del suo arrivo nella squadra Champions di Amazon Prime Video, il “Pocho” ha spiegato che dopo tanti anni vissuti nel rettangolo verde, il suo desiderio è stato di staccare completamente dal calcio, di viaggiare e stare lontano dai riflettori. Nonostante questo il suo amore per Napoli ed i napoletani è rimasto intatto come dimostra un suo recente gesto.

“Pocho”-Napoli: un amore infinito ed indissolubile

Anche in un calcio con sempre meno bandiere come quello odierno c’è ancora spazio per storie romantiche che sembrano ormai lontane, storie di amori tra tifosi e beniamini che scaldano il cuore degli appassionati. Quella tra Ezequiel Lavezzi ed il Napoli, o più in generale Napoli città, è una di queste e l’argentino non lo ha mai nascosto e non lo fa nemmeno ora: ecco quanto successo sui social.

Un piccolo ma significativo gesto, un video tributo a lui e ai suoi anni a Napoli che Lavezzi ha deciso di ripostare nelle sue storie Instagram, quasi a voler sottolineare iìuna volta in più quanto lui ami ancora la gente e la squadra. Quanto fatto dal “Pocho” strappa ovviamente un sorriso anche sul volto di chi magari non tifa gli azzurri, ma messaggi come questi da parte di ex calciatori, a testimoniare legami profondi con le squadre di cui si è difeso i colori, possono solo far bene a chi ama questo sport.