Allegri in Nazionale: ecco la verità

In queste ultime ore si sta parlando di un possibile accostamento di Massimiliano Allegri sulla panchina della Nazionale

Il 2023 della Nazionale non è iniziato affatto nel migliore dei modi. Ed il motivo è fin troppo evidente visto che è arrivata una sconfitta nel primo match per le qualificazioni al campionato Europeo contro l’Inghilterra. Poi la vittoria, in trasferta, contro Malta. Anche se la prestazione dei ragazzi di Roberto Mancini non ha convinto più di tanto.

Nel mirino delle critiche è finito nuovamente proprio l’attuale commissario tecnico della Nazionale che sembra aver perso quel “tocco magico” di quando prese il controllo. Tanto è vero che, dopo l’eliminazione alle qualificazioni per la Coppa del Mondo contro la Macedonia del Nord, in tanti hanno chiesto le sue dimissioni.

Le stesse che, però, non sono arrivare. Tanto è vero che circolarono i primi nomi su chi potesse diventare il nuovo ct. Tra questi spuntò proprio quello di Massimiliano Allegri. Cosa c’è realmente di vero al suo accostamento alla panchina della Nazionale? Tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Allegri in Nazionale, cosa c’è di vero?

Non è affatto un mistero che, mesi fa, il nome del mister livornese venne accostato a quello dell’Italia. Il nome dell’attuale allenatore bianconero venne sondato in più di una occasione. Proprio nel caso in cui fosse arrivato un allontanamento oppure le dimissioni di Mancini. Una esperienza che il manager farebbe volentieri.

Così come quella di poter allenare, magari un giorno, anche all’estero. Anche se, adesso, il suo unico obiettivo è quello di riportare la Juventus tra le prime quattro e garantirle un posto per la prossima edizione della Champions League. Anche se una occhiata alla panchina dell’Italia la butta sempre molto volentieri.

Solamente che non è del tutto così facile. Ed il motivo è fin troppo evidente: il manager jesino non ha alcuna intenzione di farsi da parte e di lasciare il posto a qualcun altro. Crede ancora fortemente nella forza del gruppo e spera di poter allontanare, quanto prima, le critiche che ha ricevuto negli ultimi mesi.

Il tutto, però, ovviamente dipenderà da come andranno a finire le qualificazioni per l’Europeo del 2024. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto (ci rifiutiamo anche a pensarlo), allora le strade tra Mancini e l’Italia potrebbero definitivamente allontanarsi. Solamente in quel caso il nome di Allegri tornerebbe di moda. Anzi, sarebbe il primo sulla lista.