Napoli, Kvaratskhelia: presa una decisione importante, riguarda il suo futuro

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia non smettono mai di stupire, anche i tifosi azzurri non crederanno ai loro occhi.

Secondo Transfermarkt, oggi il suo valore è di 85 milioni di euro. Chissà per averlo davvero, però, quale cifra mostruosa dovrebbero proporre al Napoli, che grazie ad un colpo di genio di Cristiano Giuntoli, lo ha pagato decisamente meno. Per avere poi, prestazioni extra lusso già al suo primo anno. Bisogna ammetterlo: Khvicha Kvaratskhelia è già un crack della Serie A.

Anzi, del Napoli, che se lo tiene stretto e quella Serie A vorrebbe farla sua, vincendo finalmente quella cosa che ancora non si può nominare, anche se le strade della città, sono ormai tinte d’azzurro. Mancherebbe poco, al ritorno in campionato c’è subito una delle contendenti al ‘Maradona’, il Milan, con gli azzurri che possono sicuramente contare su un talento pazzesco, quello del 77 che un anno fa non conosceva quasi nessuno.

Clamoroso Kvaratskhelia, succederebbe proprio ora

Certo, lo conoscevano gli addetti ai lavori e si vocifera che la Juventus ci sarebbe potuta arrivare per prima, non fosse che ritennero allora, eccessivi 20 milioni chiesti per l’esterno d’attacco. Dal canto suo, il georgiano ha solo aspettato un po’ per arrivarci ugualmente in Italia, e visto che uno dei suoi soprannomi era Kvaradona, non gli sarà dispiaciuto alla fine, approdare proprio a Napoli.

Lo score parlerebbe già da solo se non ci fossero però le immagini, a testimoniare il genio sconfinato del classe 2001. Numeri, che ad ogni modo segnano quota 12 gol e 12 assist in campionato e 2 reti con 4 assist in sette gare, in Champions League. Insomma, più che un talento, un vero fenomeno, ma la paura ora è che il suo telefono inizi già a squillare. La società ed anche i tifosi, sanno benissimo che questo è un rischio troppo grande, perché oggi un Kvaratskhelia in squadra lo vorrebbero tutti. Anche le big.

Ed allora, si corre ai ripari. A parlare del georgiano che vesta la maglia numero 77, il quotidiano Repubblica che svela un retroscena che farà esultare i tifosi, come ad un suo gol. I partenopei, starebbero già pensando di formulare infatti, il rinnovo per Kvara, il che lo porterebbe in meno di un anno, a guadagnare da 1,2 a 2,4 milioni di euro. Tutti guadagnati e meritatissimi, ci mancherebbe. Ad oggi, il contratto dell’esterno ha una scadenza fissata al 2027, ma con quello nuovo, si dovrebbe prolungare di un anno, fino al 2028. La piazza è in attesa.