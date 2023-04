Scudetto Napoli, svolta mai vista: adesso può succedere di tutto

By

In via scudetto il Napoli si trovano davanti ad una svolta potenzialmente clamorosa. Se dovesse realizzarsi la gioia sarebbe incontenibile

Nel corso degli ultimi anni i partenopei hanno sempre avuto voce in capitolo per quanto concerne le lotte scudetto. Ci andarono vicini tempo fa, certamente. Ma non abbastanza da insidiare seriamente i loro rivali.

Ad oggi la musica è cambiata. Il Napoli attualmente si trova con un distacco sensazionale nei confronti delle concorrenti. E nonostante qualche lieve passo falso si trovano comunque in vetta, a svariati punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici.

Gli azzurri a breve potrebbero avere anche un’altra notizia grandiosa. Sembra infatti che la squadra abbia presentato ricorso, in concomitanza col Codacons, riguardo allo scudetto dell’annata 2018/19. Scudetto che, come è doveroso ricordare, venne vinto dalla Juve.

Sostanzialmente il leit-motiv del ricorso riguarda proprio questo. A quanto pare i bianconeri potrebbero aver alterato la regolarità del campionato di quella stagione. Ovviamente è tutto ancora da dimostrare.

Ma i tifosi bianconeri potrebbero avere a che fare con un’altra gatta da pelare non da poco. Nel caso in cui il ricorso dovesse andare in porto sarebbe una beffa davvero amara. Considerando il fatto che dopo quell’annata il “ciclo” si è arrestato all’improvviso.

Le altre stagioni citati sono le seguenti, oltre a quella menzionata:

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Questo andrebbe così a prevedere la consegna dello scudetto al Napoli. Scenario molto ottimista per i partenopei, vista la fase poco meno che embrionale di questo ricorso. I presupposti potrebbero esserci, ma sbilanciarsi è ancora prematura.

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto invece un’istanza differente, e verrà menzionata nel corso del prossimo paragrafo. Si tratta del potenziale colpo da ko per la Juventus, la quale arrivati a questo punto si troverebbe inerme.

Ma come ripetuto varie volte, ogni singola riga di questo ricorso va revisionata ed eventualmente confermata.

Il Napoli fa ricorso: Juve nei guai?

La svolta riguardante lo scudetto del Napoli non riguarda la stagione attuale. Bensì un’altra annata. Si parla, nello specifico, della stagione 2018-2019. Questa potrebbe consegnare così il trofeo nelle mani dei partenopei.

La stessa società, secondo ANSA, ha richiesto inoltre la conferma dei 15 punti di penalizzazione ricevuti dalla Juventus. Tra alterazione dei campionati e punti di penalizzazione la carne al fuoco è tanta.

Ancora non si conoscono dettagli oltre quelli già forniti. Il che è del tutto normale, essendo appunto un ricorso presentato da pochissimo tempo. Ma il tempo saprà fornire tutte le informazioni che servono ai tifosi.