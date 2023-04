“Ho ricevuto minacce di morte”, la confessione sconvolgente di un grande campione

L’ex giocatore ha rivelato di essere stato oggetto di minacce di morte: la vita privata al centro dell’attenzione delle cronache

Il mondo del calcio è ormai avvezzo alla separazione (sbattuta sui giornali, sui social, sui canali Twitch, o sulle piattaforme musicali mondiali) di coppie celebri che un bel giorno decidono – consensualmente o no – di prendere strade diverse.

Affondando la memoria nel passato, indimenticabili furono le accuse e controaccuse tra Maxi Lopez e Wanda Nara, col nuovo compagno Mauro Icardi a fare da terzo incomodo. In taluni casi si è arrivati anche a cruenti scontri in tribunale, e piuttosto che apparire come una riedizione in chiave moderna del celebre film ‘Kramer contro Kramer‘, tutto è sembrato una versione edulcorata della ‘Guerra dei Roses“.

Di recente anche il pubblico poco incline al gossip non ha potuto ignorare le baruffe – per usare un eufemismo – tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, con molti dei particolari svelati dai quotidiani, che hanno raccolto le indiscrezioni provenienti da fonti che avrebbero forse dovuto tenere la bocca chiusa, considerando che si trattava di amici stretti della coppia. In Spagna, e poi in tutto il mondo, ha destato scalpore la separazione tra Gerard Piqué, ex campione del Barcellona ritiratosi esattamente 5 mesi fa, e la pop star Shakira. Galeotto fu, stando alle ricostruzioni, il tradimento di Piqué con l’allora sconosciuta Chiara Chia Martì. Nella dialettica spesso pubblica tra i due c’è stato spazio anche per una canzone, diventata subito virale, che la colombiana ha inciso insieme al rapper argentino Bizarrap. Fin troppo espliciti i riferimenti della cantante all’ex compagno, ‘accusato’ di aver scambiato una Ferrari con una Twingo – rappresentata dalla nuova compagna, la succitata 23enne modella di Barcellona –. E ancora di aver rinunciato ad un Rolex per un Casio. Le polemiche hanno invaso le pagine di tutti i rotocalchi mondiali.

La confessione shock di Piqué

Intervenuto in diretta ospite di Gerard Moreno, noto streamer, il campione del mondo già fondatore della neonata King’s League, ha rivelato altri particolari sulla burrascosa vicenda che riguarda la sua vita privata. “Veramente molto bello il ‘beef’ – tecnicamente l’insutlare qualcuno attraverso una canzone, ndr – le bordate che si tirano, tutto il mondo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno“, ha incalzato sarcasticamente l’ex Capitano del Barcellona parlando della canzone della sua ex compagna. “Sono molto deluso di come va il mondo perchè nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve il ‘beef’, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah,forse abbiamo esagerato’?“, ha proseguito.

Poi, verso la fine della chiacchierata con Moreno, la confessione shock: “Incredibile cosa mi sia arrivato addosso sui social dai suoi fans. Cose assurde, anche minacce di morte. Ma non m’importa nulla, davvero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionare nessuno“, ha concluso amaramente l’ex difensore.