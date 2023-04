Mara Venier, che caos in diretta: la ‘colpa’ è tutta del Napoli

Mara Venier è una delle conduttrice più amate nel panorama televisivo italiano: critiche in diretta per il suo messaggio al Napoli

Saranno settimane intense vissute a Napoli con la compagine partenopea che ha dovuto incassare una pesante sconfitta contro il Milan al Maradona. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare al traguardo il prima possibile riportando in città uno Scudetto che manca da 33 anni. I festeggiamenti sono partiti, ma ora bisognerà dare il meglio nel mese di aprile ricco di impegni anche in Champions League con la doppia sfida ancora contro i rossoneri.

Durante la trasmissione di Domenica In Mara Venier è stata protagonista ancora una volta con le sue numerose interviste davvero emozionanti. La conduttrice è sempre una delle più amate di sempre sul piccolo schermo: i suoi modi di fare continuano a fare breccia nel cuore dei telespettatori a casa. Anche durante il periodo del Covid, la Venier ha tenuto compagnia quotidianamente gli italiani durante le tante settimane complicate senza poter uscire di casa. La sua carriera è iniziata ormai tantissimi anni fa, ma è sempre al top della forma riuscendo a mettere in circolo il suo amore verso il proprio lavoro. Nelle ultime ore è nata anche una polemica per il suo tifo verso i colori del Napoli.

Mara Venier, messaggi contro la conduttrice tv: ecco cos’è sucesso

Il Napoli ha dovuto incassare una pesante sconfitta in Serie A contro il Milan nella prima delle tre sfide di aprile. Ora gli azzurri cercheranno di prendersi una rivincita lottando su ogni pallone nelle due gare dei quarti di Champions League.

Nell’ultima puntata la stessa conduttrice italiana ha intervistato Jerry Calà, che è stato colpito da infarto proprio mentre si trovava a Napoli. L’attore e cantante è stato subito operato in urgenza e così ha voluto ringraziare in diretta tv tutta l’equipe medica che l’ha aiutato a superare questo momento delicato lottando tra la vita e la morte. Così la Venier ha esclamato “Forza Napoli” per sostenere così i partenopei mandando su tutte le furie i telespettatori. Al rientro in onda, la conduttrice ha rivelato di aver ricevuto messaggi non troppo belli, come quello da parte del marito Nicola Carraro: “Mi ha scritto mio marito, il figlio di mio marito, mi hanno detto ‘Ma come forza Napoli, stasera gioca contro il Milan‘. Vabbè ragazzi, vi voglio bene, siete famiglia, ma sempre forza Napoli!”.