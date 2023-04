Inter, una formazione in vendita: ecco cosa accadrà dopo la Champions

Una formazione dell’Inter in vendita, a conti fatti il calciomercato potrebbe davvero rivoluzionare i nerazzurri e la Champions sarà un fattore decisivo.

I nerazzurri dopo il pari contro la Salernitana sono tornai ad agitarsi, sia per la posizione in Serie A che per la Champions stessa. La sfida contro il Benfica potrebbe dare anche qualche indicazione di calciomercato, capendo chi sarà tra i confermati e chi tra quelli da mandare nella lista delle cessioni.

Una Pasqua un po’ amara per l’Inter, costretta a dover lavorare non con il massimo dell’umore. Il pari di Salerno ha lasciato dei bei grattacapi, la Champions League è lo scoglio principale da superare per i prossimi giorni, ma a patto di ritrovare le prestazioni del gruppo.

Inzaghi sa che i nerazzurri sono quanto mai precari, partendo proprio dallo stesso tecnico su cui rimane sempre l’ombra di Thiago Motta. L’Inter ha anche problemi di formazione, sia in campo ma anche per il calciomercato, qualcuno andrà via sicuramente, altri sono in vendita per questioni di bilancio e motivazioni che sono scemate nel corso del tempo.

Inter, una formazione nel calciomercato

Facendo un po’ il punto della situazione, sono tanti i calciatori che sono in vendita in casa Inter. L’ha riepilogato anche Marco Conterio a 90° minuto, in tanti sono i nerazzurri che si giocano una permanenza nelle prossime settimane. Marotta avrà il suo bell’impegno nel calciomercato, partendo dalla porta: Onana è seguito dal Chelsea, Handanovic è sulla via del ritiro. Dei centrali difensivi sono tutti e quattro con possibilità di andare via: Skriniar è già del Psg, De Vrij dovrà (?) rinnovare ma c’è l’Atletico, Bastoni ha tanti ammiratori, Acerbi ha un costo di riscatto di quattro milioni di euro.

Nel calciomercato dell’Inter sono partite le riflessioni, la vendita di Bastoni migliorerebbe il bilancio ma andrebbero poi comprati almeno altri due o tre centrali. Sulle fasce il discorso può essere inquadrato su due scontenti: Dumfries e Gosens. Il primo è in involuzione, il tedesco non ha mai nascosto di voler giocare di più. La vendita principale dell’Inter potrebbe essere in mezzo quella di Brozovic, quotato nel calciomercato intorno ai venti milioni, Gagliardini andrà via da svincolato.

Infine l’attacco. Correa è il flop per i tifosi, l’Inter nel calciomercato cercherà una sistemazione. I dubbi rimangono per Dzeko e Lukaku. Il bosniaco non segna più e dovrà ancora rinnovare, Big Rom se Conte andrà al Chelsea sarà la sua punta di riferimento. Un 3-4-3 in vendita, anomalo da mandare in campo ma con una Champions decisiva per molti.