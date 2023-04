Festa Scudetto Napoli, arriva una clamorosa decisione: città attonita

In occasione della possibile festa scudetto a Napoli, arrivano delle importantissime novità per i tifosi partenopei

Si, è vero: manca ancora l’aritmetica certezza. Anche se, a (quasi) conti fatti, pare che davvero non ci siano più dubbi. Il Napoli si sta preparando in vista della festa scudetto che in città manca da ben 33 anni. Ovvero quando l’ultima volta, in squadra, giocava un certo Diego Armando Maradona. Un uomo che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che sicuramente avrebbe voluto esserci in questo giorno. Ovviamente resta ancora da capire quando ci sarà, per tanti motivi.

Il primo è che il Napoli deve almeno vincere le prossime gare di campionato (e magari aspettare qualche passo falso da parte delle inseguitrici), poi si darà il via alle danze. Anche se, in merito alla festa che ci sarà in città, arrivano degli importanti aggiornamenti che non possono assolutamente passare inosservati. Ad annunciarlo ci ha pensato la nota radio locale e sponsor ufficiale del club, ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ nelle ultime ore. Oramai nel capoluogo campano non si sta parlando d’altro se non di questo.

Festa scudetto Napoli, quali sono le ultime novità?

Secondo quanto riportato dalla famosa emittente radiofonica pare che in città ci saranno non una, ma addirittura due giorni di festa scudetto. Il giorno 3 giugno ci sarà l’assegnazione del titolo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. Non solo: il giorno dopo, lunedì 4 giugno, a Piazza del Plebiscito saranno attesi tutti i calciatori e membri dello staff azzurro per festeggiare insieme al popolo partenopeo. Gli stessi che saliranno sul palco per essere omaggiati come si deve.

A quanto pare è questa la prima bozza che è stata presentata dalla Prefettura di Napoli. L’obiettivo è quello di organizzare sì una super festa, ma con tutta la sicurezza possibile onde evitare spiacevoli episodi. In questi giorni ci sarebbe stata una riunione per discutere, appunto, di quello che ci sarà a breve nel capoluogo campano. A partecipare alla riunione erano presenti il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano. Non solo: anche il numero uno del club, Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Gaetano Manfredi non hanno voluto mancare all’appuntamento. Non è da escludere che nei prossimi giorni venga data l’ufficialità.