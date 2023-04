Vlahovic, ci siamo: si chiude il trasferimento in un Top club

Vlahovic può lasciare la Juventus e un top club europeo ha messo gli occhi su di lui. È un’ottima notizia per il Napoli: ecco perché

Ad aprile è tempo di tracciare i primi bilanci. E quello della seconda stagione di Vlahovic alla Juventus è più che disastroso. Il serbo ha deluso le aspettative ed è stato spesso per dei problemi fisici. Adesso ha 2 mesi per dimostrare ad Allegri di essere ancora il giocatore ammirato alla Fiorentina. Se non dovesse tornare ai suoi livelli una cessione in estate è una delle ipotesi più concrete. Il serbo deve aiutare la Juve in questo finale di stagione. I bianconeri sono ancora in corsa per la Coppa Italia e per l’Europa League.

Nella prima affronteranno l’Inter per il ritorno della semifinale (andata 1-1) mentre nella seconda lo Sporting CP ai quarti. Inoltre continua la rincorsa al quarto posto nonostante i 15 punti di penalizzazione. Adesso la distanza con la zona Champions è notevolmente diminuita. Senza i gol di Vlahovic è difficile raggiungere tutti gli obiettivi e l’ex attaccante della Viola non è ancora riuscito a dare una sterzata importante alla sua annata. Anche il Mondiale in Qatar è andato malissimo.

Vlahovic: lo vuole un top club europeo. Sorride anche il Napoli…

È pronta la rivoluzione in attacco per la Juventus. Vlahovic potrebbe andare via e un top club europeo vuole il serbo. Si tratta del Bayern Monaco, infatti il club tedesco è disposto ad offrire una somma di denaro importante per lui, scrive La Gazzetta dello Sport. Dopo l’addio di Lewandowski non è stato comprato un centravanti puro, ma Tuchel lo ha richiesto. Sul taccuino c’è il nome di Dusan che accetterebbe volentieri di giocare in Bundesliga. E soprattutto avrebbe la certezza di disputare la prossima Champions League. Alla Juventus al momento non è sicuro. Cambiare aria gli potrebbe fare bene dopo la brutta annata passata a Torino. Questa notizia fa felici anche i tifosi del Napoli.

Il Bayern Monaco ha deciso di virare su Dusan e lascia completamente Osimhen. La prima scelta era l’attaccante nigeriano ma le alte richieste di De Laurentiis hanno fatto fare un passo indietro al club. Osimhen resterà con gli azzurri anche nella prossima stagione. Vuole vincere un altro scudetto con il Napoli. Si trova bene in città ed ha uno splendido rapporto con i tifosi. Lo stesso non può dire Vlahovic che è stato costretto anche a chiudere i suoi social per le troppe critiche ricevute in questi giorni. Il Bayern Monaco nonostante tutto fa sul serio per il serbo. Su di lui ci sono anche alcuni club della Premier League: Chelsea e Arsenal.