Infortunio Osimhen, colpo di scena pazzesco: quando rientra

Tifosi del Napoli in trepidazione: gli azzurri hanno perso per un solo gol al ‘Meazza’ ed al ritorno in Champions sperano di avere Osimhen.

Non ruota tutto attorno a lui, ma se di gol solo tenendo conto del campionato, ne ha fatti 21, è da comprendere che nell’ambiente Napoli ora attendano tutti il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano ha subito un infortunio nella sosta dedicata alle nazionali, tornando all’ombra del Vesuvio, non in ottime condizioni.

Per la mancata gioia anche di chi ha speso tanto per averlo al Fantacalcio, il numero 9 azzurro, ha già saltato gli incontri con Milan e Lecce in Serie A, per poi doversi arrendere pure per l’incontro sempre con il Milan di Champions League. La contemporanea assenza di Simeone poi, infortunatosi a Lecce, ha ulteriormente demoralizzato la truppa di Luciano Spalletti.

Napoli, ora è ufficiale! Spalletti gongola

In alternativa, gli azzurri avrebbero potuto schierare Giacomo Raspadori, ma pare che la sfortuna si sia abbattuta tutta su Castelvolturno, perché lo stesso ex Sassuolo ha avuto noie fisiche che hanno rischiato di tener fuori pure lui. Semplicemente poi, l’esterno della Nazionale è riuscito a rendersi disponibile solo per una ventina di minuti.

Però, l’incontro d’andata è finito solo 1-0 nonostante le defezioni, che alla fine hanno portato l’allenatore napoletano a scegliere di schierare il macedone Eljif Elmas da prima punta. Il ventitreenne nasce da centrocampista offensivo ed al massimo aveva giocato in carriera, da esterno d’attacco. Ma con qualche movimento giusto, più la prova di Lozano e Kvaratskhelia, più le occasioni arrivate anche a centrocampisti e difensori, il Napoli ha messo in seria difficoltà il Diavolo, che si è affidato soprattutto a Maignan.

Però mancava sempre l’attaccante più forte della Serie A. O insomma, quello che ha segnato di più. Ed allora sia i tifosi partenopei che chi allena la squadra, Luciano Spalletti, sperano che mercoledì quando il numero 9 potrebbe scendere in campo, i gol azzurri potrebbero essere più di uno, consentendo poi ai partenopei di arrivare in semifinale.

Forse proprio Napoli-Milan sarà l’unica gara tutta ancora da giocare, con City e Real Madrid che si sono quasi qualificate e con l’Inter che pare ormai essere sicura del passaggio, visto uno 0-2 all’andata. Ma la notizia che attendevano tutti, la lancia proprio Spalletti in conferenza stampa: “Su Osimhen le possibilità che sia a disposizione sono al 100%, il fatto di tenerlo stasera ci permetterà di costruire il lavoro dei medici“. Così si è pronunciato l’ex Roma e Inter.