Camila Giorgi, il completino bianco esalta i tifosi: tutti davanti alla tv

Camila Giorgi pronta a tornare in campo per un grande appuntamento, la tennista azzurra con il suo outfit è da impazzire

Una bellezza da capogiro, quella di Camila Giorgi, che unita alla sua bravura ne fanno una delle sportive italiane più apprezzate in assoluto. La tennista maceratese è un personaggio che ha un grande seguito anche sui social.

Inevitabile, visto il suo talento ma anche il fascino di cui parlavamo. Una combo irresistibile, che contribuisce ai suoi quasi 700 mila followers su Instagram.

Camila Giorgi, un 2023 di nuovo ad alto livello: ora la sfida con la Nazionale

In carriera, Camila purtroppo non è mai riuscita a trovare quella continuità e costanza di rendimento assoluta che le avrebbe permesso di stazionare in pianta stabile tra le prime al mondo. Ma in questo 2023 sta tornando gradualmente ai livelli che le riconoscevamo.

L’anno è iniziato per lei intorno alla posizione numero 70 al mondo, ma soprattutto grazie alla vittoria nel torneo messicano di Merida è risalita alla posizione numero 43 del ranking WTA. Una classifica particolarmente corta potrebbe consentirle, nel caso di buoni risultati nella stagione su terra rossa, di rientrare tra le prime 30 al mondo, il viatico ideale per presentarsi agli impegni su erba, la sua superficie preferita.

Dopo la parentesi americana, prima dei tornei europei su terra, c’è da affrontare l’impegno in Nazionale, con il match di Billie Jean King Cup (l’equivalente della Coppa Davis maschile) contro la Slovacchia in programma in questo weekend. Un impegno non semplice, ma con le azzurre di Tathiana Garbin che vogliono guadagnare il pass per la fase finale in programma a novembre.

Camila Giorgi, trasparenze e minishorts che infiammano i fan: lo scatto in allenamento è sublime

Insieme a Camila, ci sono anche Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Ma naturalmente le attenzioni di buona parte del pubblico maschile sono tutte per la splendida Camila, che in questo scatto appare più in forma che mai.

In completino bianco con maglietta trasparente e shorts cortissimi, la maceratese mette in evidenza un fisico perfetto in ogni dettaglio. Gambe micidiali, curve sinuose e avvolgenti, gli applausi sono scontati. Il tennis italiano si augura un fine settimana di gloria, per spingere le ragazze della racchetta verso grandi traguardi.