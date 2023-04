Inter, festa rovinata: Onana verso una grande rivale

L’Inter festeggia la grande vittoria nell’andata di Champions contro il Benfica. Ancora molto bene Onana, che ha mercato in Premier League

In campionato il cammino dell’Inter è decisamente altalenante e parecchio deficitario, ma in Champions League la musica appare completamente diversa. La truppa di Simone Inzaghi, con la recente vittoria per 2-0 sul campo del Benfica, è indirizzata sempre di più verso una semifinale che darebbe lustro e prestigio ad un’annata di critiche aspre.

Bastoni, Barella e Lukaku alcuni dei grandi protagonisti della serata di Lisbona, nella quale si è fatto trovare perfettamente pronto anche Andrè Onana, arrivato la scorsa estate a parametro zero per raccogliere il testimone di Handanovic e risolvere le possibili criticità della porta. Dopo una primissima fase di apprendistato alle spalle dello sloveno, il portiere camerunense non ha fatto più sconti, appropriandosi dei galloni di titolare con grande merito e costanza di rendimento. Un colpo importante per la dirigenza dell’Inter, che ha saputo anticipare la concorrenza sull’ex Ajax che sembra avere già su di lui gli occhi di tanti altri top club in giro per l’Europa. Legato ai nerazzurri da un contratto lungo e rassicurante fino al giugno 2027, Onana non è nella lista dei cedibili del club, che ad ogni modo attraversa problematiche di natura economica, ed almeno una cessione importante dovrà farla.

Calciomercato Inter, Onana attira l’attenzione in Premier: le soluzioni per un eventuale addio

Onana non è quindi in uscita, ma un’offerta molto importante potrebbe anche far vacillare la proprietà visto che rappresenterebbe una plusvalenza piena, ad appena dodici mesi dal suo arrivo in quel di Milano. Un addio, che nel caso, sarebbe lampo similmente a quello di Achraf Hakimi che a San Siro rimase una sola stagione prima di essere acquistato a peso d’oro dal PSG.

D’altronde le prestazioni di Onana sono sotto gli occhi di tutti, e il suo appeal è in forte crescita in giro per l’Europa. ‘FourFourTwo’ lo ha inserito tra i migliori dieci portieri al mondo, e dalla Premier League c’è chi come il Chelsea sarebbe intenzionato a provarci. I ‘Blues’ sarebbero la realtà più attiva, proponendo anche il cartellino di Mendy. Ipotesi che non scalda il cuore dell’Inter che valuta il proprio estremo difensore non meno di 40 milioni di euro. Dall’Inghilterra c’è inoltre anche il Manchester United, alle prese con le candidature per il post De Gea, che dovrebbe salutare in estate.

Qualora dovesse arrivare la proposta folle in grado di far mettere a bilancio una plusvalenza corposa l’Inter potrebbe anche cedere per mettere a posto i conti, dovendo poi però andare a caccia di un sostituto. Onana intanto para alla grande, ma i tifosi temono e la dirigenza dovrà alzare la guardia: il Chelsea ci prova.