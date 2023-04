Napoli non più primo in classifica: colpo di scena in Serie A

Sorpresa in Serie A con l’inatteso ribaltone che si è consumato nelle ultime giornate: il Napoli non è più primo in classifica

Primo per distacco in classifica, con un divario così grande dalle dirette inseguitrici che alcune agenzie di scommesse pagano già la vittoria del campionato. A Napoli è tempo di countdown per la matematica certezza della conquista del terzo scudetto e, nonostante la mini-frenata dell’ultimo mese, in pochi credano che in queste ultime otto giornate possa accadere l’irreparabile.

Ormai anche la scaramanzia è stata messa in soffitta con le strade della città che si stanno già riempiendo di striscioni e bandiere per celebrare la squadra di Spalletti. Al momento il distacco dalla seconda in classifica è di 14 punti sui 24 ancora disponibili: numeri alla mano, gli azzurri dovranno conquistare 11 punti nelle prossime 8 gare per essere certi, indipendentemente dai risultati della Lazio, di potersi fregiare del titolo di campioni d’Italia. Questo però non cancella le possibili sorprese, anzi c’è una classifica dove il Napoli non è più primo ormai da qualche settimana.

Napoli dietro la Lazio, ribaltone in classifica

Ovviamente non si parla della classifica della Serie A relativa ai punti conquistati in campo, quella che vede ancora il Napoli saldamente al primo posto. Gli azzurri sono però dietro la Lazio nella graduatoria che riguarda i clean sheet, cioè le partite concluse senza prendere gol.

In questa particolare classifica, il primo posto va a Ivan Provedel, estremo difensore della Lazio che in 18 circostanze è riuscito a chiudere il match imbattuto. Dietro di lui c’è ovviamente Alex Meret con 14 cleen sheet. Il podio è chiuso da Rui Patricio della Roma con 13 partite senza subire gol. Neanche a dirlo si tratta dei portieri delle prime tre squadre in classifica, a conferma che un’ottima difesa è quasi sempre il passo fondamentale per arrivare in alto in classifica. Nella graduatoria c’è anche Szczesny, quarto con 12 partite da imbattuto.

In questa particolare classifica, non vanno molto bene le milanesi: il Milan è a 9 clean sheat mettendo insieme Maignan (5) e Tatarusanu (4), mentre l’Inter con Onana è ferma a quota 7. Tornando al leader, Provedel, la Lazio ha la possibilità nelle ultime giornate di campionato di battere il proprio record in questa particolare statistica: la miglior performance nella storia del club biancoceleste risale alla stagione 1987-88 con i 21 clean sheet totali della coppia Martina-Salafia nel campionato di Serie B. Primato alla portata del portiere della squadra di Sarri che, intanto, ha già blindato la Champions con 10 punti di vantaggio sull’Inter e una classifica che la vede dietro soltanto all’imprendibile Napoli.