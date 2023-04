Vlahovic venduto: assist di Di Maria, gol del Ragno

Dusan Vlahovic, dopo solo un anno e mezzo, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione.

La Juventus sta preparando la delicata sfida contro i portoghesi dello Sporting, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Nonostante questo, però, la società è molto attiva per la programmazione della stagione che verrà. Oltre ai rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto in estate, la dirigenza è alle prese con il caso Dusan Vlahovic, che può lasciare Torino al termine della stagione. L’attaccante serbo, vista la stagione deludente svolta fino ad ora, sembra sempre più convinto di provare una nuova avventura. La Juventus intende rientrare del grande investimento fatto nel gennaio 2022 e, per questo motivo, pare intenzionata chiedere circa 75 milioni di euro per dare il definitivo via libera. Vista la concreta possibilità di veder partire l’ex viola, la vecchia signora sta valutando diversi profili per sostituirlo. A tal proposito, un grande obiettivo della Juventus milita in Premier League, e si è laureato pochi mesi fa campione del mondo con l’Argentina.

Vlahovic se ne va, la Juventus tenta il colpo grosso: idea Alvarez del City

Come detto, Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo.

Per questo, la dirigenza sta lavorando per trovare il profilo giusto per sostituire il bomber serbo. Il calciatore che stuzzica e non poco la vecchia signora è Julian Alvarez, campione del mondo con l’Argentina classe 2000 del Manchester City. Il ragazzo, nonostante stia trovando poco spazio vista l’esplosione di Haaland, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota 14 reti realizzate e quattro assist forniti in 38 partite disputate tra campionato e coppe. Il classe 2000, visto il poco impego, può decidere di chiedere la cessione in estate, in modo da poter trovare più continuità per consacrarsi definitivamente. Il Manchester City per lasciarlo partire chiede almeno 50 milioni di euro, cifra alta ma decisamente alla portata del club bianconero soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Si tratterebbe di un grande acquisto per la vecchia signora, che regalerebbe a mister Allegri un attaccante dal grandissimo potenziale. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Vlahovic pronto a dire addio alla Juventus. Il popolo bianconero, invece, inizia a sognare l’arrivo del campione del mondo.