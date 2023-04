Klopp ‘rapina’ la Serie A: triplo colpo da 230 milioni

Liverpool e Jurgen Klopp scatentati: i Reds potrebbero fare razzia in Serie A, portando via persino ben tre calciatori.

In Premier League, certo non mancano i soldi per un sostanzioso mercato, ogni anno. Tra le squadre inglesi, al momento quella più in difficoltà è il Liverpool. In questo momento, i Reds sono ottavi in classifica e quindi non centrare le coppe. Soprattutto, sembra ormai quasi impossibile un’entrata in Champions League. Gli inglesi però, starebbero già pensando di acquistare diversi campioni.

Ciò che non farà piacere agli appassionati di calcio italiani, è che sembrerebbe proprio che al Liverpool piacciano ben tre ottimi calciatori della Serie A italiana. Jürgen Klopp dovrebbe restare anche per la prossima stagione nonostante in quella attuale le cose non stiano andando benissimo ed all’allenatore tedesco, sarebbero venute idee interessanti e molto costose.

Klopp cerca in Serie A: Inter, Milan e Juve, 230 milioni

Uno per squadra, le tre big strisciate rischierebbero di perdere dei calciatori davvero buoni, ma certo non gratuitamente, per usare un eufemismo. Addirittura la squadra che ha vinto il campionato inglese nel 2020, sarebbe disposta a spendere in totale, 230 milioni di euro circa. Il primo nome, uno degli ultimi usciti tra le voci di mercato, sarebbe quello di Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus. Se i bianconeri avessero problemi di penalizzazioni e non dovessero giocare le coppe nella prossima stagione, potrebbero doverlo cedere.

Quasi stesso problema riguarderebbe l’Inter. I nerazzurri stanno lottando per arrivare tra i primi quattro posti, ma se così non fosse, cederebbero uno o due dei calciatori migliori. Ed il Liverpool sarebbe una delle pretendenti per il classe ’97, Nicolò Barella. Il centrale sardo, ha senz’altro diverse estimatrici oltre alla squadra del Merseyside.

E non è finita, come detto, i Reds potrebbero addirittura fare una bella spesa in Italia, completando un esborso monstre. Ad Anfield, potrebbe arrivare ancora un “italiano”. Al suo quarto anno al Milan, Theo Hernandez da diverse stagioni sta attirando le attenzioni di mezza Europa. Appunto, il vice-campione del mondo in Qatar, sarebbe finito nelle mire proprio del Liverpool, tra le altre squadre.

Qui il discorso è diverso. Certo, se fosse proprio il Milan a non arrivare in Champions League, anche i rossoneri avrebbero bisogno di cedere qualche pedina importante, ma il francese che in quattro anni ha già segnato 23 gol al Milan da difensore, potrebbe partire anche in caso di notizie migliori. Questo, potrebbe essere il suo ultimo anno in Italia, perché il classe ’97 potrebbe ascoltare diverse promesse di ingaggio interessanti. Klopp è interessato.