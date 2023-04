Ronaldo rischia l’arresto: “Quello è reato”

Cristiano Ronaldo è volato in Arabia Saudita per una nuova avventura della sua carriera: ora rischia anche il carcere

Il campione portoghese sarà ricordato come uno tra i più grandi della storia del calcio mondiale. Cristiano Ronaldo ha sposato da pochi mesi il progetto dell’Al Nassr firmando un contratto super milionario per provare nuove emozioni in Arabia Saudita. L’ex Manchester United è stato accolto alla grande, ma le cose non stanno andando nella giusta direzione.

La sua voglia di andare altrove è nata durante il Mondiale in Qatar: il Portogallo è stato eliminato a sorpresa e così CR7 ha scelto la sua nuova destinazione dopo aver firmato la rescissione consensuale con il Manchester United. Guai in vista per il portoghese, che ora è finito nel mirino dell’opinione pubblica. Tanti trionfi e successi macchiati da questo gesto evitabile per un campione del suo calibro. Sui social sono partiti numerosi attacchi nei suoi confronti per evidenziare il suo comportamento scorretto.

Ronaldo, la ricostruzione della vicenda: cos’è successo?

Ora rischia davvero tanto per il suo gesto. Cristiano Ronaldo ha voluto rispondere ai tifosi presenti nel derby compiendo un atto deplorevole. Ecco tutto quello che è successo con l’accusa arrivata direttamente da Twitter. Ora il campione portoghese dovrà difendersi ancora una volta dai numerosi attacchi arrivati nelle ultime ore.

Il suo gesto durante il derby di Ryad contro l’Al Ittihad ha provocato tante versioni, ma potrebbe essere arrestato. La star portoghese si è toccato le parti bassi rivolgendosi ai tifosi che inneggiavano a Messi. Sul profilo Twitter l’avvocato e professore dell’Università di Genova, Nouf bin Ahmed, consigliere e arbitro commerciale accreditato alla Commissione delle Nazioni Unite, ha rivelato che formulerà una petizione al Pubblico Ministero dell’Arabia Saudita per l’arresto e l’espulsione di Ronaldo: quello si tratta di reato in Arabia Saudita essendo un atto indecente. Tutto perché è stato commesso da uno straniero e a breve presenterà l’istanza al Pubblico Ministero.

Ecco quanto scritto dall’avvocato su Twitter: “Anche se il pubblico dell’Al Hilal ha provocato Cristiano, la sua condotta è reato”. Poi ha aggiunto: “Un atto pubblicamente indecente, che rientra tra i reati previsti per l’arresto e l’espulsione se commesso da uno straniero”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare così anche la comunicazione ufficiale del campione portoghese, che cercherà di difendersi dalle numerose accuse ricevute per il suo gesto.