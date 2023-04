Lacazette, il grande giorno è arrivato: in Italia per 15 milioni

Alexander Lacazette è pronto a lasciare il Lione, con la Serie A che può essere nel suo futuro.

L’attaccante francese classe 1991 Alexander Lacazette può lasciare il Lione alla riapertura del calciomercato estivo.

Il ragazzo, nonostante l’età che avanza, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota 23 reti realizzate e 5 assist forniti in 32 partite disputate tra campionato e Coupe de France. Queste ottime prestazioni hanno portato diversi club a mettergli gli occhi addosso, che stanno pensando di di avviare una trattativa con i francesi per acquistarlo. Tra queste società, troviamo un top club del nostro campionato pronto a fare sul serio.

Lacazette in Italia, ora è possibile: c’è la Juventus

Come detto, Alexandre Lacazette è pronto a salutare il Lione per intraprendere una nuova avventura.

Tra le squadre interessate troviamo la Juventus, che è pronta a cedere Dusan Vlahovic che sta deludendo le aspettative. Qualora la cessione dell’attaccante serbo si concretizzasse, la vecchia signora è intenzionata a portare a Torino due nuovi attaccanti. Uno di questi è proprio Alexander Lacazette, tanto che pare pronta ad investire dai 10 ai 15 milioni di euro per portarlo in bianconero. Si tratterebbe di un colpo importante per la vecchia signora, che si assicurerebbe un attaccante dalla grande esperienza europea.

Il grande colpo, invece, la vecchia signora vorrebbe metterlo a segno con Rasmus Højlund, che sta disputando una grande stagione alla sua prima stagione italiana. Il danese, infatti, ha realizzato otto reti e fornito tre assist in 28 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi della Juventus, che pare decisa a puntarci per il presente e per il futuro. I bianconeri, per provare a convincere l’Atalanta a cederlo, sembrano disposti a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro.

Il calciatore è intrigato dall’idea di compiere il grande salto, tanto che potrebbe chiedere alla Dea di lasciarlo partire in caso l’offerta si palesasse ufficialmente. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la vecchia signora pronta a salutare Dusan Vlahovic dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo. Il popolo bianconero aspetta il doppio colpo, con la coppia Lacazette – Højlund che può seriamente diventare realtà. Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierli a braccia aperte. La Juventus del futuro è pronta a prendere forma.