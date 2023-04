Juve beffata in extremis: prendono Frattesi per una cifra monstre

Davide Frattesi rimarrà un sogno della Juventus, nel calciomercato c’è un’offerta pazzesca che andrà ad arricchire le casse del Sassuolo.

Il centrocampista italiano è un sicuro partente estivo nei neroverdi, le due stagioni in Serie A lo hanno confermato come uno dei migliori interpreti del ruolo. Frattesi non andrà alla Juve, come desiderato da Max Allegri, la sua strada sembra essere già ben definita dalla dirigenza emiliana.

La Nazionale italiana ha un futuro assicurato in mezzo al campo. Davide Frattesi si sta confermando come un calciatore di qualità, pronto per altre sfide per diventare un leader agli europei del 2024. La maturazione del regista è ormai lampante, il Sassuolo ha saputo scegliere e preparare un calciatore in vista di un top club.

Non ci sono dubbi sulla sua partenza, ma Frattesi non sarà un calciatore della Juve, come in molti già preventivavano, seguendo la scia di Manuel Locatelli. Per l’ex giallorosso c’è una possibilità importante svelata dall’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato dal Corriere dello Sport.

Dove giocherà Frattesi, l’annuncio del Sassuolo

I numeri anche in questa stagione giustificano la bontà dell’investimento. Trenta partite e sei reti sinora in campionato, è in assoluto uno dei calciatori più continui della categoria per prestazioni in campo e costanza. Frattesi è un classe 1999 pronto per una nuova sfida, in Italia è osservato da tante squadre compresa la Roma, che ha una percentuale del 30% sulla cessione del cartellino. I giallorossi incasseranno una buona cifra, considerando come Carnevali abbia annunciato il futuro del regista: “In Premier ci hanno chiesto informazioni e lo abbiamo quotato per 40 milioni, vogliamo cedere Frattesi alla stessa cifra di Scamacca”.

Una quotazione di tutto rispetto, soldi che la Juve non ha in questo momento e lancerebbero la volata di Frattesi in Premier League. Ci sono squadre, anche di media fascia, che possono investire queste somme e le ultime cessioni del Sassuolo lo confermano: 40 milioni per Scamacca dal West Ham, un’altra trentina arrivati per Traorè negli ultimi giorni di mercato dal Bournemouth.

Sono tante le opzioni per il centrocampista italiano, partendo da quella di raggiungere De Zerbi al Brighton. Così come per caratteristiche tecniche, Frattesi ben si sposerebbe in una squadra come l’Arsenal dove ci sarebbe Jorginho ad accoglierlo e un Arteta che nella prossima stagione punta al salto di qualità dei Gunners. A queste cifre, di certo, solo il campionato inglese potrebbe dare una svolta per il futuro di Frattesi, un altro talento italiano destinato a lasciare il nostro torneo.