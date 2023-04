De Laurentiis l’ha fatto di nuovo: stampa senza parole

Aurelio De Laurentiis spiazza tutti e lo fa ancora una volta: la stampa resta senza parole per la mossa del patron

Un’annata da ricordare e incorniciare. Ad inizio stagione neanche il più ottimista tra i tifosi del Napoli poteva soltanto immaginare quanto sta accadendo alla squadra di Spalletti.

Una cavalcata trionfale in campionato, con il primo posto blindato dai quattordici punti di vantaggio sulla Lazio e l’approdo, cosa mai riuscita nella storia del club partenopeo, ai quarti di finale di Champions. Ormai in città da settimane fervono i preparativi per celebrare la vittoria del terzo scudetto e si fanno tutti i calcoli del caso per capire quando arriverà la matematica. Anche la scaramanzia ha ceduto il passo alla gioie irrefrenabile per un traguardo inaspettato che ora è a portata di mano. Prima della sfida con la Juventus di punti ne mancano 11 per poter mettere la parola fine al campionato e il Napoli ad inizio maggio potrebbe coronare un inseguimento lungo 33 anni.

Un’annata speciale dicevamo ma che per qualche settimana ha visto il ‘Maradona’ teatro di una assurda lotta interna. Da una parte i tifosi organizzati, dall’altro il patron Aurelio De Laurentiis. Una rottura che soltanto alla vigilia di Napoli-Verona si è riusciti a ricomporre. Un incontro tra il presidente e i rappresentanti di alcuni dei gruppi delle due curve ha sancito la ‘pace’ e fatto sì che lo stadio di Fuorigrotta potesse tornare il catino ribollente di entusiasmo che è sempre stato. Ma il numero uno del club partenopeo ha spiazzato ancora una volta tutti: lo ha fatto di nuovo.

Napoli, nuovo incontro per De Laurentiis: di cosa si è parlato

Il riferimento è al secondo incontro tra Aurelio De Laurentiis e i tifosi che è andato in scena alla vigilia di Napoli-Milan di Champions League.

Il presidente e i rappresentanti dei vari gruppi hanno avuto un nuovo vertice per discutere dell’organizzazione della festa scudetto. Un incontro a sorpresa, dopo quello di venerdì 14 aprile, che conferma il nuovo clima che si respira intorno alla squadra. Del resto, proprio alla fine del primo vertice, De Laurentiis pubblicò l’ormai famosa foto insieme ai tifosi, accompagnata dalla scritta: “Napoli siamo noi, presidente e tifosi uniti per vincere”. Ed è proprio per celebrare la ormai imminente vittoria che c’è stato un nuovo vertice ad inizio settimana. Un faccia a faccia per organizzare al meglio la grande festa scudetto, quella che la città intera aspetta da troppo tempo per rovinarla con una lotta intestina che non fa bene a nessuno.