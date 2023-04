Serie A: doppia tegola, saltano il big match

Doppia tegola per un club di Serie A in vista del big match di questa giornata di campo: quasi certa la loro assenza.

La Serie A ormai si avvia alla conclusione e ogni sfida inizia ad essere decisiva per raggiungere i propri obiettivi. Poi i big match in questo momento della stagione valgono doppio sia per la classifica, ma anche per dare una grande soddisfazione ai propri tifosi.

E quindi gli allenatori sperano di poter affrontare il big match con tutta la rosa a disposizione, ma per un tecnico non sarà così. Quasi certa una doppia assenza in vista della prossima partita di Serie A e una situazione che a questo punto rischia di essere molto complicata.

Serie A: doppio infortunio, niente big match per loro

Sarà una giornata sicuramente molto intensa la prossima, ma in Serie A gli occhi saranno puntati su Juventus–Napoli e Atalanta–Roma, due sfide che hanno significati opposti, ma restano comunque molto importanti. La rivalità tra i bianconeri e i partenopei è importante e diciamo che in casa juventina c’è anche voglia di riscattare la debacle dell’andata. L’altra partita ha una importanza in chiave classifica considerando che gli orobici sono all’ultima chiamata per rimanere agganciati al treno quarto posto.

Ma l’Atalanta affronterà la Roma quasi certamente senza due pedine fondamentali per Gasperini. Secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, infatti, Lookman non è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema. Questo significa che gli orobici si sono arresi alla prima diagnosi (distrazione muscolare) e alla sua assenza contro i giallorossi. Anche Pasalic non ha smaltito il problema alla caviglia e a questo punto sembra essere molto complicato un suo rientro in campo già in questo weekend.

Una doppia assenza importante per Gasperini, che, come detto in precedenza, sarà chiamato a non sbagliare questa partita per restare in corsa per la Champions League.

Ultime Atalanta: chance ancora per Zapata insieme a Hojlund

Gli infortuni di Lookman e Pasalic creano diversi problemi all’Atalanta in vista della sfida contro la Roma. Stiamo parlando di due giocatori con caratteristiche uniche e che potevano consentire a Gasperini di avere soluzioni diversi anche a partita in corso.

A questo punto gli orobici nel Monday Night dovrebbero presentare il consueto 3-4-1-2 con interpreti diversi. Possibile chance per Koopmeiners da trequartista con Ederson al fianco di de Roon. In attacco Zapata e Hojlund, ma attenzione alla carta Muriel. Il colombiano ha sempre fatto molto bene contro i giallorossi e per questo motivo Gasperini potrebbe dargli una chance. Naturalmente molto dipenderà da come si schiereranno i giallorossi visto che in questa stagione hanno cambiato molto.