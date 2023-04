Kvaratskhelia, blitz decisivo: ingaggio raddoppiato e firma

Kvicha Kvaratskhelia, ecco il blitz decisivo per il suo futuro: ingaggio del giocatore raddoppiato e arriva la firma.

Il futuro del georgiano resta uno degli argomenti più discussi tra i tifosi del Napoli e più in generale tutti gli appassionati, la svolta decisiva potrebbe arrivare proprio in queste ore: ingaggio raddoppiato e firma per l’esterno.

La grande stagione del Napoli di Luciano Spalletti è già stata consegnata agli annali del calcio italiano ed europeo indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Gli azzurri sono stati dominanti sia in campionato, dove ormai la vittoria dello scudetto si avvicina sempre di più, che in Europa, segnando un percorso che alle pendici del Vesuvio non si era mai visto prima. Ad emergere in una squadra che ha reso al meglio in ogni suo effettivo sono però alcuni giocatori su tutti, tra questi ovviamente anche Kvicha Kvaratskhelia: il futuro del numero 77 è già diventato un tormentone ma la svolta decisiva potrebbe essere finalmente arrivata.

Kvaratskhelia, ecco quale sarà il suo futuro: la firma si avvicina

Giocatori come il già citato esterno georgiano, Victor Osimhen o Kim Min-Jae sembrano destinati, quasi inevitabilmente, ad essere oggetto nella prossima estate di un infernale via vai di notizie. Su di loro e non solo d’altronde pare già esserci un folto interesse da parte di squadre di tutta Europa, inevitabile se si considerano le prestazioni di altissimo spessore che loro come tutti i compagni stanno fornendo in questa stagione.

Ovviamente questa situazione desta grande preoccupazione da parte dei tifosi del Napoli oltre che grande curiosità circa quello che sarà il futuro dei vari protagonisti della rosa, in particolar modo quello di Kvaratskhelia, una delle grandi sorprese del mercato estivo degli azzurri, il quale i supporter vorrebbero godersi ancora un po’: stando alle ultime notizie però potrebbe essere già arrivato il momento della svolta, quello del rinnovo contrattuale.

A riportare la notizia è Ciro Venerato il quale per l’appunto anticipa che a breve potrebbe arrrivare il tanto atteso rinnovo per l’ex Dinamo Batumi. il giornalista Rai spiega che il prolungamento dovrebbe essere addirittura quinquennale con uno stipendio raddoppiato dagli attuali 1.2 milioni ai prossimi 2.5, una cifra che rispetta i parametri imposti la scorsa estate da De Laurentiis per mantenere basso il monte ingaggi.

Il rinnovo, una volta che verrà effettivamente confermato e messo nero su bianco dalle parti, sarà indubbiamente una delle migliori notizie per la stagione del Napoli e per i tifosi, i quali quindi possono legittimamente sperare che il futuro di Kvaratskhelia sarà ancora per qualche tempo tinto di azzurro. Nell’attesa di altre novità confortanti sui rinnovi di altri giocatori ai sostenitori campani non resta che godersi lo scoppiettante finale di stagione, con la consapevolezza che nei prossimi mesi le notizie positive potrebbero aumentare.