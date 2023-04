Esonero Simone Inzaghi, c’è l’annuncio: tifosi nerazzurri colti di sorpresa

Arriva un annuncio importante su Simone Inzaghi e il suo incarico all’Inter. A parlare è il dirigente nerazzurro in persona

Andamento particolare quello dell’Inter in questo 2023. Se è vero che la squadra guidata da Simone Inzaghi si è aggiudicata la Supercoppa Italiana ed è arrivata alla semifinale di finale di Champions League, è altrettanto evidente che in campionato sta facendo una terribile fatica. I nerazzurri non trovano infatti la vittoria da ben undici gare, davvero troppe per un club considerato tra i più grandi in Italia, e che soltanto due stagioni fa alzava al cielo lo Scudetto.

Qualcosa sembra non girare bene nella rosa interista. Non tanto da un punto di vista tecnico e fisico, quanto da quello mentale. Molta concentrazione, come è giusto che sia, se la sta portando la Champions League. Ma è anche vero che è inaccettabile fare figuracce nel weekend in Serie A. Una situazione che ha cominciato a stancare e non poco i tifosi del Biscione. C’è parecchia insoddisfazione soprattutto nei confronti dell’operato di Simone Inzaghi.

Anche perché è a forte rischio la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter è infatti quinta, a due punti di distanza dalla cugina rossonera quarta. Attualmente dunque, in piena zona Europa League. Non centrare l’obiettivo quarto posto equivarrebbe ad un enorme fallimento. E come accennato, a pagarne le conseguenze potrà essere Simone Inzaghi. Su di lui si è espresso il Vicepresidente del club nerazzurro.

Inter, addio Inzaghi? “Non si possono perdere 11 partite”

Un buon allenatore, per quanto possa essere complicato, dovrebbe essere bravo a gestire le energie mentali e fisiche dei suoi giocatori tanto in una competizione prestigiosa come la Champions League quanto in campionato. Simone Inzaghi sta riscontrando difficoltà proprio in questo doppio percorso. Forse, però, non sono proprio tutte sue le colpe.

Ricordiamo che la situazione economica gravosa del club Inter costringerà la società a diverse cessioni in estate. Non è che per caso i giocatori siano demotivati in Serie A data l’insicurezza della permanenza, e molto più motivati nella possibilità di aggiudicarsi un maxi trofeo in questa stagione? La domanda è lecita, ma nonostante ciò il primo colpevole della crisi in campionato viene rivisto in Simone Inzaghi.

L’allenatore dell’Inter è davvero a rischio esonero? A questa incognita ha risposto Javier Zanetti in persona. L’ex stella nerazzurra, oggi Vicepresidente del club, ha parlato chiaro ai microfoni de La Repubblica. Inzaghi in questo momento non è minimante in dubbio. E ha motivato così la scelta dell’Inter: “Simone è un grande professionista e la squadra la governa ancora. Ad oggi non avremmo vinto la Supercoppa, non saremmo nei quarti di Champions – ha detto prima del Benfica – e in semifinale di Coppa Italia”.

Zanetti ha però aggiunto: “Il mister è il primo a sapere che il nostro bilancio in campionato è insufficiente: non si possono perdere undici partite”. Insomma, la consapevolezza non manca, ma servirà una scossa. A fine stagione, senza qualificazione in mano, Inzaghi potrebbe allora dire addio davvero.