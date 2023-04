Camila Giorgi, la quiete dopo la tempesta: quel dettaglio svela tutto

Camila Giorgi è sempre al centro del dibattito. Questa volta però non c’entrano nulla le sue foto piccanti su Instagram

La tennista marchigiana non sta attraversando un momento di forma particolarmente importante, ma nonostante tutto è sempre una delle più talentuose del nostro tennis.

Non è un momento particolarmente positivo per Camila Giorgi. La bellissima e forte tennista italiana era impegnata in questi giorni con la squadra di Tatiana Garbin nella Billie Jean King Cup (l’ex FedCup). Le Azzurre erano contrapposte alle padrone di casa della Slovacchia. Rispettando il pronostico della vigilia, la Giorgi ha sconfitto nel primo singolare Anna Karolina Schmiedlova, con un comodo 6-2, 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Troppa differenza tra lei e la numero 96 del mondo.

Anche il secondo match, quello di Martina Trevisan contro Viktoria Hruncakova, numero 127 del mondo, ha sorriso ai nostri colori, lasciando presagire un week end tutto in discesa. Invece, purtroppo, le cose si sono fatte più complicate del previsto. Nella seconda giornata sono arrivate due sconfitte: nel primo singolare Jasmine Paolini, scesa in campo al posto di Martina Trevisan, si è arresa in tre set (1-6 6-4 4-6) ad Anna Karolina Schmiedlova. Nel secondo, Elisabetta Cocciaretto, schierata al posto dell’infortunata Camila Giorgi, ha ceduto in due set (3-6 6-7) a Viktoria Kuzmova Hruncakova in un’ora e venticinque minuti di gioco.

Camila Giorgi, dopo il forfait la buona notizia

Proprio le condizioni della Giorgi avevano preoccupato tutti, sia per quanto riguarda l’esito dello scontro con la Slovacchia, sia per il proseguo della stagione. Come riportato all’inizio del quarto singolare da SuperTennis, Camila Giorgi, ha accusato noie al ginocchio e per questo motivo non è potuta scendere in campo.

Alla fine, per fortuna, le ragazze della Garbin hanno portato a casa il doppio, chiudendo la sfida sul 3-2 e passando il turno. Anche sul fronte delle condizioni fisiche di Camila, sono arrivate delle notizie incoraggianti, condite da una foto che è tutto un programma. La maceratese è apparsa sorridente su Instagram, in un post che la vede taggata in forma smagliante. Nelle prossime settimane la ritroveremo di certo in campo per i suoi tornei della stagione sul rosso. Grande attesa per i tifosi della bella Camila che non attendono altro che vedere la Giorgi di nuovo sui campi.