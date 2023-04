Victoria Beckham da sogno: 49 anni e non sentirli, com’è oggi

Sono ben 25 anni che Victoria Beckham riesce ad apparire sempre la stessa. Come fa lei a non cambiare mai? Oggi è la stessa dei tempi delle Spice Girls.

Victoria Beckham, in origine Adams prima che sposasse il suo David, ha spento le 49 candeline. Ed a guardarla adesso verrebbe da pensare che per lei il tempo sembra non sia mai passato. Certo, avere certe disponibilità dal punto di vista economico ha il proprio peso in ciò.

La bella Victoria Beckham può disporre di cosmetici e di trattamenti per lo skincare e per la cura della propria persona come non è possibile a molti altri. Però anche lei ci ha sempre messo grande impegno nel conservare una forma fisica ed una perfezione estetica ineccepibile. La bellezza è sempre stata una caratteristica che ha contraddistinto Victoria Beckham, sin da quando lei andava a scuola da ragazzina. Tutto il mondo poi se ne è accorto quando lei acquisì una enorme popolarità nel periodo in cui fecero capolino sulla scena musicale internazionale le Spice Girl.

Victoria Beckham, oggi come ieri lei è sempre bellissima

Il gruppo pop britannico è rimasto nei cuori di innumerevoli fan fino a sopravvivere con grande affetto e nostalgia ancora oggi.

Le giornate di tanti erano scandite dalle canzoni e dalle voci di Victoria Adams (Posh Spice), Mel C (Sporty Spice), Mel B (Scary Spice), Geri Haliwell (Ginger Spice) ed Emma Bunton (Baby Spice). Di strada e di cose poi tutte loro ne hanno fatta, chi più chi meno. Ma a conseguire il successo maggiore è stata proprio Victoria. La moglie di David Beckham ha dato all’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e nazionale inglese ben quattro figli, tutti maschi. Si tratta di Brooklyn (24 anni), Romeo (20), Cruz (18) e Harper (11). E nonostante quattro gravidanze, Victoria è sempre riuscita a conservare un fisico perfetto.

Cosa mangia la moglie di Beckham?

Questo grazie ad una alimentazione sana, alla quale alternare una volta a settimana qualche eccezione, e ad una mirata attività fisica da praticare con cadenza quotidiana.

In particolare l’alimentazione di Victoria prevede, da addirittura 25 decenni, molte verdure cotte al vapore che fanno da contorno a pesce alla griglia privo di olio, con un po’ di pane integrale. Sui social network il suo celebre marito, asso vero e proprio sui calci piazzati, ha dedicato proprio alla donna della sua vita un bellissimo messaggio per farle gli auguri. Con delle parole che descrivono la sua Victoria come un punto di riferimento costante ogni giorno per lui e per i loro quattro figli. In foto possiamo vedere la signora Adams in Beckham com’era una quindicina di anni fa e come appare ai giorni d’oggi.