Scollatura assurda: lady Verratti da infarto in diretta

Lei è la bellissima Jessica Aidi, modella francese e moglie di Marco Verratti: è apparsa in tv a Verissimo con una scollatura da infarto.

Si sono sposati nel 2021, pochi giorni dopo che lui aveva trionfato agli Europei. Hanno coronato il loro sogno d’amore e lei ora, legittimamente, confessa in tv che a 31 anni, del resto è ancora giovanissima, sogna di diventare mamma.

Stiamo parlando di Jessica Aidi, modella di origini marocchine e algerine, ma con passaporto transalpino. E’ la bellissima consorte di Marco Verratti. E’ lei, e possiamo capirne la ragione, che ha rubato il cuore all’ex metronomo del Pescara di Zeman, che da oltre 10 anni ha conquistato un posso fisso nel Paris Saint Germain.

Ha raccontato un po’ di se stessa e della sua vita coniugale Jessica, nel salotto di Verissimo, accolta da Silvia Toffanin. Un matrimonio per pochi intimi, un amore cresciuto giorno dopo giorno, e ora la voglia di costruire una famiglia con l’uomo dei suoi sogni. Parigi del resto è la città degli innamorati e ha portato fortuna, non c’è che dire, a Marco e Jessica, la cui storia va avanti a gonfie vele.

E mentre lei è diventata popolarissima anche grazie ad alcune serie tv, lui ha tenuto testa, anno dopo anno, all’arrivo dei grandi campioni, da Messi a Neymar, e non ha mai sfigurato davanti a loro, trasformando Parigi nella sua casa, nel suo regno.

Jessica incanta per la prima volta il pubblico italiano e possiamo capire, non c’è che dire, come mai Marco Verratti, così concentrato e rigoroso nel suo compito in campo, nella vita abbia letteralmente perso la testa per questa bellissima donna di origini magrebine, nata in terra transalpina.

Impossibile non innamorarsi di lei al primo sguardo. Ed eccola apparire in tv, nel salotto della Toffanin, con una scollatura da urlo. Un gioco delicato e accattivante all’insegna del “vedi e non vedi” che manda in visibilio i telespettatori.

Jessica Aidi: bellezza ed eleganza. La sua scollatura da urlo manda in visibilio i telespettatori italiani

Il racconto sull’inizio della loro storia è davvero emozionante: Marco e Jessica sembrano davvero nati per stare insieme. I loro sguardi si sono incrociati diversi anni fa, nel ristorante dove la giovane lavorava come cameriera per finanziarsi gli studi.

Marco Verratti era un cliente abituale e a furia di frequentare il locale, moltiplicarono i contatti in comune. Sulla proposta di matrimonio del calciatore parigino, fatta in mezzo al deserto, dopo il primo parto, la modella, visibilmente commossa, ha raccontato: «Marco è timido e discreto nella vita, è stato davvero, davvero carino, non ho potuto fare altro che commuovermi”.

Elegante, bellissima, capelli neri ricci, fisico da urlo, scollatura mozzafiato: Jessica Aidi ha già fatto innamorare di se i telespettatori italiani. Ed è per questo che molti di noi sperano che prima o poi Marco, che non ha mai giocato nella serie A italiana, torni a casa. Così da goderci più da vicino la sua meravigliosa consorte.