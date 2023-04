Ilary Blasi-Totti, che sgarbo: colpo basso che fa davvero male. La conduttrice Mediaset sconvolge i fan con una dichiarazione a sorpresa

L’attesa era quasi esclusivamente per lei. Più che sulla prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality più seguito della televisione italiana, l’interesse della stragrande maggioranza di fan e telespettatori era rivolto alla sua presentatrice, Ilary Blasi. La bionda showgirl romana, confermata alla conduzione del programma per la terza stagione consecutiva, aveva curato nei dettagli il percorso da seguire in una prima puntata che gli appassionati del reality attendevano con ansia.

Quello che molti speravano di sentire era in realtà qualche tipo di commento da parte della bella presentatrice sul suo matrimonio con Francesco Totti andato in frantumi l’estate scorsa. Il caldo era asfissiante quando tramite due comunicati ufficiali ben distinti l’ex Letterina di Passaparola e l’ex capitano della Roma annunciarono la fine della loro relazione durata più di vent’anni.

E ora, proprio in occasione del ritorno di Ilary in televisione ci si poteva attendere da parte sua almeno una battuta o un riferimento a una vicenda che peraltro continua a scatenare polemiche e discussioni più o meno accese. E in effetti la bella showgirl non ha tradito le attese, quando all’inizio della diretta televisiva si è lasciata andare a un commento quasi certamente indirizzato al suo ormai ex marito.

Ilary Blasi-Totti, che sgarbo: colpo basso che fa davvero male

Anzi, l’incipit di Ilary Blasi all’inizio della prima puntata è andato anche oltre le previsioni della vigilia. Le sue parole hanno lasciato senza parole i suoi fan, convinti che mai si sarebbe esposta più di tanto sulla rottura con Totti. E invece dalla sua bocca è partita una frecciata intrisa di veleno nei confronto del suo ex coniuge.

La Blasi ha ricordato come fosse passato un anno dalla sua ultima apparizione televisiva e proprio in occasione dell’ultima puntata della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, aveva sottolineato come tutto alla fine potesse cambiare. “E in effetti – ha attaccato lunedì scorso in diretta -, lo scenario è mutato del tutto. Come tutti voi saprete, l’uomo che mi era vicino adesso non c’è più“.

Chiaro e solare il riferimento a Francesco Totti, con il quale i rapporti si sono guastati definitivamente nella primavera del 2022. Ilary ha poi cercato di sdrammatizzare, se così si può dire, precisando come il suo fosse un riferimento a Nicola Savino che l’anno scorso faceva parte del cast del reality. Ma non c’ha creduto nessuno.