Il lato A esplode: Giorgia Rossi così è straripante

Giorgia Rossi, uno spettacolo senza fine: la maglia è fin troppo aderente ed il décolleté esplode

Giorgia Rossi o Diletta Leotta: un dilemma che accompagna molti italiani che del calcio ne fanno uno stile di vita e venerano le giornaliste che lo raccontano. Se la bellissima siciliana è considerata da molti un vero e proprio sogno, il top del top con il suo viso angelico e le forme straripanti, di certo non è da meno la sua collega.

Al secondo anno a Dazn, l’emittente che trasmette le gare di campionato in streaming se da un lato continua a regalare più di qualche problema in tema di disservizi, di certo non ha eguali nel livello delle giornaliste. E così per la bellissima Diletta è arrivata una vera e propria concorrenza casalinga, perché Giorgia Rossi da molti è considerata una vera e propria Venere.

Forse addirittura più bella della stessa Leotta, per una sfida che toglie il sonno agli italiani e li divide in due fazioni vere e proprie. D’altronde anche Giorgia Rossi è divina; bionda e con un fisico perfetto, sui social ha già raggiunto il mezzo milione di follower, numeri che peraltro sono in costante crescita.

Giorgia Rossi incanta: abiti aderenti e forme in vista

Un corpo da modella per Giorgia Rossi che, dal suo passaggio a Dazn da Mediaset, si sta mettendo in mostra sui campi della Serie A nei panni dell’inviata. Una vera e propria gioia per i telespettatori ma anche e soprattutto per i tifosi presenti allo stadio che possono ammirare questa vera e propria bomba di sensualità.

Su Instagram sono davvero tanti i post che pubblica, senza mai esagerare. Eppure la sua carica di sensualità la mostra eccome, pur senza mai risultare volgare. Proprio come è accaduto nell’ultimo post pubblicato.

Una foto che la ritrae quasi total body – mancano le gambe – in cui è nello studio di Dazn vestita con grande eleganza e portamento. Una gonna nera aderente che mostra perfettamente il suo fondoschiena pazzesco ed una maglia aderente che risalta il décolleté da urlo contenuto dal reggiseno, percepibile al di sotto del capo. Forme da capogiro, in grado di far venire il mal di testa.

Due immagini, di profilo ed in primo piano proprio per lasciarsi ammirare e stupire tutti grazie alle forme giunoniche, con i lunghi capelli biondi sciolti a scivolare sul davanti ben oltre il seno. Ed i like sono caduti a pioggia, proprio come i commenti. “Diletta scansati” scrive un follower, messaggio che trova anche proseliti all’interno del box per i messaggi. “La più bella e preparata” c’è chi invece analizza la sua professionalità per apprezzamenti a tutto tondo.