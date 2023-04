Kvara lascia Napoli di stucco: tifosi senza parole

Fuori dalla Champions, il Napoli fa i conti con l’errore di Kvaratskhelia dal dischetto: il gesto del georgiano lascia i tifosi senza parole

E’ stato il più pericoloso del Napoli, ma anche colui che ha sbagliato l’occasione che avrebbe potuto cambiare le sorti della doppia sfida al Milan. Kvicha Kvaratskhelia si è preso gli applausi per le sue giocate per tutto l’anno, ma ha fallito il calcio di rigore che poteva dare un altro senso agli ultimi dieci minuti della sfida Champions contro i rossoneri.

Bravo Maignan ad intuire l’angolo, meno bravo il georgiano a calciare non troppo angolato e con poca forza. Un errore che pesa sulle spalle del 22enne di Tbilisi, inconsolabile a fine partita, come un po’ tutti il popolo azzurro. Un popolo che ora prova a guardare avanti, a quel terzo scudetto mai vicino come in questa stagione. Alla formazione di Spalletti mancano 11 punti per laurearsi campioni d’Italia, senza stare a fare calcoli sulle inseguitrici (in questo momento la Lazio è seconda). Ad otto giornate dalla fine, il distacco sembra mettere al sicuro i partenopei che vogliono però dimostrare subito, fin dalla gara contro la Juventus, di aver superato il trauma dell’eliminazione dalla Champions.

Lo vuole fare anche Kvaratskhelia che dopo la gara contro il Milan ha lasciato senza parole tutti i suoi tifosi: il gesto è di quelli che piacciono ai sostenitori.

Kvaratskhelia, il messaggio dopo il Milan: “Torneremo più forti”

Vuole rialzarsi subito Kvaratkshelia e lo fa con un messaggio sui social in cui chiede scusa ai tifosi per il suo errore dal dischetto e promette il riscatto immediato.

Le parole del talento georgiano fanno breccia nel cuore dei tifosi napoletani: “Per me è difficile vedere i vostri occhi riempiti di lacrime – ha scritto il 77 del Napoli su Instagram – rendermi conto che non potevo darvi la felicità”. Ad accompagnare la frase una sua foto inginocchiato e affranto, ma Kvaratskhelia è già pronto a rialzarsi: “Farò il massimo per imparare dall’esperienza di oggi. Sono dispiaciuto e grato – aggiunge – per il vostro supporto che sento ogni secondo”.

L’attaccante di Spalletti ora punta al campionato e a far diventare realtà la cavalcata tricolore: “Vi amo tutti – scrive nel messaggio – e prometto che torneremo più forti. Abbiamo molte partite davanti, il sogno continua..”