Ilary Blasi, tutta la verità: c’entra l’amica Silvia Toffanin

Ilary Blasi non ha ancora parlato di ciò che è successo nella sua vita, con l’addio allostorico compagno di vita Francesco Totti, ormai un anno fa

L’ex moglie dello storico capitano della Roma farà visita, nello studio di Verissimo, a Silvia Toffanin che oltre a essere una collega è una sua grande amica.

Verissimo è un programma che va in onda su Canale 5 durante il weekend, ormai, da molto tempo e che ha riscosso, nel tempo, grande successo. Al timone del programma c’è Silvia Toffanin, grande padrona di casa, in grado di sviscerare la storia dei suoi ospiti in maniera precisa, puntuale e con le modalità che piacciono ai telespettatori. Sono tanti i personaggi celebri che nel tempo sono passati all’interno di questa trasmissione che, come detto, permette loro di farsi conoscere meglio, o da un’altra prospettiva, ai loro fan.

Ovviamente stiamo parlando di uno dei programmi di punta della programmazione, ormai, da molto tempo con ascolti record in ogni puntata. Se questa trasmissione dopo tanti anni riceve ancora tanto supporto, raggiungendo il successo, vuol dire che è stata creata e condotta nel miglior modo possibile, per piacere al telespettatore da casa.

Ilary Blasi a Verissimo, racconterà la sua verità?

A distanza di un anno c’è ancora grande mistero sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una coppia iconica che ha accompagnato intere generazioni.

I diretti interessati hanno parlato poco di quanto successo tra loro, che hanno voluto tenere segreto fino a oggi. Nella puntata di domenica sarà compito di Silvia Toffanin, bravissima conduttrice di Verissimo, cercare di scoprire meglio quanto successo tra loro. Questo perché in passato la stessa Blasi era già stata nel programma a parlare della sua storia d’amore, mentendo però all’amica Silvia Toffanin dato che non aveva dato avvisaglie di crisi. Ora, però, torna per raccontare la sua verità e parlare del suo nuovo compagno, Bastian.

Tra i vari argomenti di cui andrà a parlare Ilary Blasi, ovviamente, ci sarà anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che sta per cominciare. Insieme alla conduttrice ci sarà come sempre Alvin, in collegamento dall’Honduras, mentre in studio come opinionisti ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Tra i vari concorrenti famosi troviamo: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia. Quest’ultima avrà gran risalto essendo stata la vincitrice di The Voice e ricordata con l’abito da suora, ora prova questa nuova esperienza nella sua nuova vita.