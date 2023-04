Arriva Kane, offerta irrinunciabile: i dettagli dell’affare

Aria di cambiamento in estate per Harry Kane: il Tottenham starebbe per ricevere un’offerta irrinunciabile.

Il centravanti inglese sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo: è in arrivo una proposta da capogiro per gli Spurs.

Harry Kane, negli anni, è diventato uno dei migliori centravanti del mondo. In passato si è parlato più volte di un suo possibile addio verso un top club come il Real Madrid, ma lui è rimasto sempre fedele al club di Londra. Solo in un’occasione c’è stata una possibilità molto concreta di vederlo con una maglia diversa: era l’estate del 2021 quando il Manchester City ha provato ad ingaggiarlo, ma il Tottenham ha opposto resistenza. Ora, però, si torna a parlare di una sua possibile cessione: ecco cosa sta succedendo.

Kane, offerta irrinunciabile in arrivo

Harry Kane sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista assoluto con il Tottenham. In campionato ha già superato quota 20 gol nonostante l’annata poco fortunata degli Spurs che è culminata con la separazione da Antonio Conte. Il centravanti vuole trascinare la sua squadra verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma Newcastle e Manchester United sono in vantaggio nella corsa al quarto posto.

Nel frattempo, il futuro dell’attaccante è tornato ad essere un tema caldo. Il suo contratto con i londinesi è in scadenza nel 2024 e, di conseguenza, c’è una decisione importante da prendere: rinnovo, cessione o permanenza con possibilità di dire addio a parametro zero fra un anno. I top club osservano e, in particolare, ce ne sarebbe uno fortemente interessato: il Bayern Monaco.

I bavaresi, dopo l’addio di Lewandowski, non hanno acquistato una punta di peso puntando invece sul giovane Tel come talento per il futuro. L’assenza di un bomber da più di 20 gol stagionali si sta facendo sentire e quel ruolo è stato ricoperto da ali adattate come Mané o Gnabry oltre che da Muller.

Kane rappresenterebbe la punta ideale e, come riportato da l’Indipendent, i bavaresi starebbero preparando una cifra da investire su di lui in grado di convincere il Tottenham. Levy ha già dimostrato come non intenda cedere il suo gioiello ad una rivale inglese e, per questo, l’interesse del Manchester United potrebbe spegnersi a breve.

Diventare una bandiera o vivere una nuova esperienza? I fattori decisivi

Kane è in pianta stabile al Tottenham dal 2013: dopo vari prestiti, è stato Pochettino a puntare fortemente su di lui lanciandolo nella mischia. Ora è diventato una vera e propria leggenda del club, ma anche della Nazionale di cui è capitano e miglior marcatore della storia. Fin qui, però, nella sua carriera c’è un grande vuoto: non ha vinto nessun trofeo. Anche per questo motivo, dunque, potrebbe lasciare gli Spurs in estate.

Per convincerlo a firmare un rinnovo servirebbe la garanzia della costruzione di una rosa in grado di vincere: questo aspetto, però, ha portato all’addio di Conte. L’allenatore ha ribadito come mancasse la mentalità vincente all’interno del club e questo argomento potrebbe incidere sul futuro di Kane. Inoltre, l’eventuale mancata qualificazione in Champions League peserebbe ulteriormente. Questa estate, dunque, sarà decisiva per il futuro del centravanti.