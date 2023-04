Lutto improvviso nel mondo dello sport: tutti sconvolti dalla notizia

Dopo la scomparsa della giovanissima pallavolista italiana un altro lutto improvviso sconvolge il mondo dello sport

L’Italia sportiva, in particolare il mondo della pallavolo, è sotto shock per il dramma consumatosi a Istanbul, capitale della Turchia. La 18enne Julia Ituma, giovanissima promessa del volley azzurro, è precipitata da una finestra dell’hotel dove alloggiava con il suo team, l’Igor Volley Novara, impegnato nella semifinale di ritorno di Champions contro le padrone di casa dell’Eczacibasi.

Una tragedia dai contorni non del tutto chiari. Stando al quotidiano turco “Hurriyet”, si tratterebbe non di una tragica fatalità bensì di suicidio: la 18enne la sera in cui è morta si è congedata dalle compagne e dall’allenatore dicendo loro di non sentirsi bene, poi ha ha scritto nella chat whatsApp di squadra “Goodbye” (“arrivederci”) prima di cadere dalla finestra della sua camera al sesto piano dell’albergo dove soggiornava. Versione recisamente smentita dal club della giovanissima pallavolista.

Intanto la FIPAV, la Federazione Italiana di Pallavolo, ha disposto un minuto di silenzio in tutti i palazzetti per onorare la memoria della giovanissima promessa italiana ma di origini nigeriane.

Lutto improvviso nel mondo dello sport: morto in un incidente il pilota Craig Breen

“Le disgrazie non vengono mai sole“, proverbio che descrive come meglio non si potrebbe il momento che sta attraversando il mondo dello sport, sconvolto dalle notizie, arrivate a poche ore l’una dall’altra, della prematura scomparsa della giovane promessa del volley italiana e dell’incidente in cui ha perso la vita un campione di rally.

Come reso noto con un comunicato stampa dal team Hyundai Motorsport, il pilota irlandese Craig Breen è morto in un incidente avvenuto, poco dopo mezzogiorno ora locale, durante una ricognizione prima del Rally di Croazia. Per fortuna, il suo co-pilota, James Fulton, è uscito incolume dal violento impatto contro un palo della luce, si legge nel suddetto comunicato nel quale la Casa sudcoreana esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Craig, ai suoi amici e ai suoi fan.

Nato a Waterford il 2 febbraio del 1990, Craig Breen ha debuttato nel Campionato Europeo di Rally con la Peugeot Rally Academy. Si è laureato campione del mondo WRC Super 2000 nel 2012 conquistando la vittoria al Rally di Montecarlo, del Galles, di Francia e di Spagna. Breen è stato anche campione WRC Academy nel 2011 vincendo la sua prima gara proprio nel 2011 (il Rally di Germania).

Dal 2017 era pilota ufficiale della Citroën, scuderia per la quale ha guidato una C3 WRC nel WRC 2017 e nella stagione successiva ma alternandosi con il pluriridato Sebastian Loeb. Infine, nel 2019 e nel 2021 ha vinto il prestigioso Rally di Sanremo mentre nell’attuale Mondiale aveva al suo attivo il secondo posto ottenuto al Rally di Svezia; piazza d’onore ottenuta in passato nei rally mondiali di Svezia, Estonia, Belgio e Italia (disputatosi in Sardegna nel 2022). E’ stato a lungo sentimentalmente legato alla pilota e navigatrice italiana Tamara Molinaro.