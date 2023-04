Brutto incidente nella notte per un calciatore di Serie A: le sue condizioni

Incidente stradale per un calciatore di Serie A. Danni per migliaia di euro, mentre arriva anche il comunicato ufficiale del club

La Serie A è entrata ormai nel vivo, con la fase più calda e decisiva della stagione. È il momento di scoprire se le protagoniste del nostro campionato riusciranno o meno a raggiungere i propri obiettivi. Non c’è quindi più margine d’errore per nessuna, fermo restando imprevisti come quello recentemente capitato ad uno dei protagonisti di casa Udinese.

Il riferimento all’incidente stradale capitato a Destiny Udogie, terzino sinistro dei friulani che al termine della stagione approderà al Tottenham, che ne aveva bloccato il talento già qualche tempo fa. Il giovane laterale italiano tra mercoledì e giovedì ha vissuto una nottata totalmente da dimenticare. Udogie infatti si è schiantato contro i tavolini esterni di un bar al centro di Udine dopo aver perso il controllo della propria automobile. Fortunatamente non sono arrivate conseguenze fisiche, ma solo danni materiali, il tutto per migliaia di euro, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero veneto’.

Udinese, incidente per Udogie: la ricostruzione del club

Udogie è rimasto illeso, e nell’incidente stradale non è rimasta coinvolta alcuna persona. Il calciatore si è quindi regolarmente allenato agli ordini di mister Sottil dopo una disavventura certamente da non ripetere, e che per regolamento interno dovrebbe avere conseguenze dal punto di vista di sanzioni, come previsto dalla società friulana.

La polizia invece era arrivata sul luogo intorno alle 3 di notte, con il calciatore che è stato sottoposto agli accertamenti del caso, compreso l’alcoltest. Stando a quanto raccontato dal ‘Messaggero Veneto’ “sembrava fosse scoppiata una bomba”: sono andate distrutte dodici sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Secondo una prima stima si tratterebbe di circa 3mila euro di danni. Fortunatamente dal punto di vista fisico al calciatore non sono arrivate conseguenze, mentre si è espressa sulla questione anche la stessa Udinese, che ha diramato una breve nota nella quale si evince: “In merito alla notizia dell’incidente stradale che, la scorsa notte, ha coinvolto Destiny Udogie alla guida della sua auto, Udinese Calcio informa che il calciatore non ha riportato alcuna conseguenza e si è regolarmente allenato con la squadra. Udogie, inoltre, come stabilito dal regolamento interno, sarà sanzionato nella misura prevista dallo stesso”.

Archiviato l’incidente di Udogie, che sta facendo una buona stagione, l’Udinese è pronta a riprendere la propria marcia e concludere al meglio il campionato. Il calciatore a fine anno andrà quindi al Tottenham.