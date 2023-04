Emily Ratajkowski come non l’avete mai vista: tifosi del Napoli su tutte le furie

La celebre modella Emily Ratajkowski al centro dell’attenzione sui social per un episodio che non rende felici i tifosi del Napoli

E’ una delle top model più famose e più sensuali del mondo, con una bellezza che è già entrata da tempo nella leggenda, capace di lasciare sempre e comunque senza fiato. E’ la splendida Emily Ratajkowski, il cui fascino è una vera e propria garanzia.

Le sue apparizioni in passerella, al cinema, sui magazine di tutto il mondo sono sempre degne di nota. Davvero impossibile resisterle, una bellezza la sua che è diventata una vera e propria icona.

Emily Ratajkowski, la super modella fa sognare gli ammiratori: fascino spaziale sui social

Emily è naturalmente attivissima sul web, dove può contare su uno stuolo di ammiratori, su base internazionale, praticamente infinito.

Ormai, la modella americana ha superato quota 30 milioni di followers su Instagram. Una cifra astronomica, che la posiziona inevitabilmente ai primissimi posti in tutto il globo. Un capolavoro di classe ed eleganza seducente che lascia senza respiro ogni volta e del quale non ci si stancherebbe assolutamente mai. Applausi a scena aperta per una delle regine incontrastate del web. Che però questa volta ha postato un contenuto che non ha fatto molto piacere a qualcuno, in particolar modo ai tifosi del Napoli.

Emily Ratajkowski, la foto che non passa inosservata…e che per una volta fa arrabbiare i fan

Emily, di recente, ha messo in mostra una certa simpatia per la squadra azzurra. E in più di un’occasione l’abbiamo vista con addosso i colori dei partenopei. Come in una delle ultime stories, poche ore prima della partita con il Milan per i quarti di finale di Champions League.

Del resto, Emily ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia e in particolar modo con la Campania, dove spesso si è recata in vacanza. Da vera tifosa, ha indossato la maglietta azzurra per prepararsi al big match. Le cose però come sappiamo per la squadra di Spalletti non sono andate nel migliore dei modi. Anzi, dopo il ko per 1-0 con i rossoneri, più di qualcuno sulla bacheca di Emily si è precipitato a scriverle chiedendole di cambiare squadra, dato che la cosa aveva portato piuttosto male. Un po’ come era avvenuto tempo fa per il cantante Drake, un altro accusato di portare sfortuna alle compagini sportive che segue.