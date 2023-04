Paola Saulino infiamma San Siro: dettaglio da bollino rosso allo stadio (FOTO)

By

Paola Saulino grande protagonista a San Siro per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, valevole per l’andata dei Quarti di Finale

La nota influencer non manca mai di provocare con le sue forme esplosive e la sua sensualità. Questa volta si è davvero superata, mandando in visibilio tutti i tifosi.

Una gara sentitissima e storica. Un Quarto di Finale tra due squadre italiane nella competizione più famosa e rinomata del mondo. Milan e Napoli hanno dato vita ad un match particolarmente equilibrato, in quel di San Siro, di fronte ad una cornice di pubblico davvero incredibile. Il Meazza era pieno in ogni ordine di posto, con un ruggito da parte dei tifosi rossoneri che ha dato una carica speciale ai padroni di casa.

La squadra di Spalletti era partita anche meglio ma ha dovuto subire la crescita dei rivali con il passare dei minuti. Alla fine a fare la differenza c’ha pensato Bennacer, con il gol del definitivo 1-0 dopo 40′. Il grande merito della rete è da ascrivere però a Brahim Diaz, abilissimo a saltare Lobotka in mezzo al campo e creando un 3 contro 3 decisivo. Lo spagnolo, assieme a Leao e Maignan, è stato il migliore, con una serie di giocate di pregevolissima fattura.

L’espulsione di Aguissa nel finale ha complicato ancor più le cose agli uomini di Spalletti che ora dovranno cercare l’impresa martedì prossimo al Diego Armando Maradona (squalificato anche Kim, ma torna Osimhen).

Paola Saulino super provocante a San Siro: il suo Milan-Napoli è tutto un programma – FOTO

Presente sugli spalti di San Siro per Milan-Napoli anche una tifosissima doc degli Azzurri. Stiamo parlando di Paola Saulino, come al solito super piccante. La modella, soubrette e influencer è appassionata della sua squadra del cuore, tanto da essere spesso in tribuna al Diego Armando Maradona.

La sua passione speciale è rappresentata da Khvicha Kvaratskhelia, a cui ha già rivolto un invito speciale il mese scorso. Rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, la Saulino ha dichiarato: “Amo Kvara. Se voglio uscire con lui? Sì e lo farò”. Ancora non sappiamo se la cosa sia avvenuta, di certo però, proprio il georgiano non l’ha soddisfatta a dovere ieri sera in campo, visto che dopo pochi minuti ha fallito una comoda occasione a porta quasi sguarnita.

Paola si era presentata con un vestitino a dir poco succinto, tanto da mandare in visibilio i tifosi presenti al suo fianco e tutti i fan che l’hanno ammirata sui social. I commenti sono tutto un programma.