La disavventura per questo bomber del campionato italiano ha sconvolto i tifosi. Per fortuna non gli è successo nulla di così grave

A quanto pare un attaccante particolarmente noto del campionato nostrano è stato protagonista di una disavventura. A livello fisico lui non ha avuto chissà quali ripercussioni, se non parecchia perplessità e uno spavento. La notizia in sé sembra infatti abbastanza confortante, visto il bilancio negativo che solitamente accompagna certe situazioni. Per fortuna non è stato questo il caso indicato. I tifosi allo stesso modo hanno reagito con un bello spavento, che per altrettanta fortuna non ha avuto conseguenze.

Per molte squadre di Serie A ci si trova in una fase particolarmente concitato. Ragion per cui alcuni ambienti sono più caldi di altri. Se nella parte “media” della classifica l’aria che si respira è particolarmente tiepida, da altre parti è invece totalmente incandescente. Questo poiché alla fine della stagione manca sempre meno tempo, e tanti verdetti sono ancora in piena fase di giudizio. Sicuramente l’esempio più eclatante è la corsa all’Europa, con tante pretendenti più agguerrite che mai per ottenere una posizione di favore rispetto agli altri.

Tra le pretendenti attualmente ci sono Napoli, Milan, Lazio, Roma e Inter. Da non sottovalutare anche la condizione dell’Atalanta, la quale tramite una serie di risultati utili potrebbe quantomeno insidiare le avversarie. La sconfitta interna rimediata contro il Bologna ha deluso le aspettative di tutto il popolo bergamasco, almeno per la sua parte calcistica. Ma a breve si potrà avere l’occasione giusta per riscattare quanto fatto in precedenza. Con qualità e soprattutto con raziocinio. Seppur non sarà facile.

Quando accadono certi episodi la ragione potrebbe venir meno, ed è molto difficile che si possa agire in maniera pulita se si è protagonisti di episodi così poco fortunosi. Ma a breve si capirà meglio di cosa si sta parlando.

Hojlund nei guai: macchina portata via

Il bomber dell’Atalanta Hojlund ha avuto a che fare con il codice stradale italiano per la prima volta. Infatti l’attaccante ha parcheggiato nei pressi dello stadio il suo veicolo in prossimità di un divieto di sosta. Cosa ovviamente non consentita dal codice della strada imposto ai cittadini.

La Polizia municipale è intervenuta prontamente, con tanto di multa e auto portata via (momentaneamente) al giocatore. Malgrado i tentativi del giocatore di essere clementi con lui da parte degli agenti non c’è stato verso di far cambiare loro idea. Il regolamento è stato applicato alla lettera. Solo un po’ di rabbia e grande spavento per l’accaduto.