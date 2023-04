Affondo Champions, il campionissimo lascia la Serie A

Il top club, apparso in difficoltà nella vetrina continentale, ha messo nel mirino il fuoriclasse: addio Serie A

E chi lo avrebbe mai detto. Chi si sarebbe mai immaginato che un club con un tale blasone, una delle maggiori superpotenze d’Europa, potesse guardare alla tanto vituperata Serie A – che comunque sta facendo la sua onorevolissima figura in Europa, coi suoi club in piena corsa per le semifinali delle rispettive competizioni – per risolvere i suoi problemi? Ebbene sì. Il nostro campionato è visto come l’àncora di salvezza niente di meno che dal ‘nuovo’ Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Reduce dalla disfatta dell’Etihad, dove il Manchester City ha letteralmente maramaldeggiato contro i bavaresi, Salihamidzic e soci stanno pensando al grande colpo che possa far tornare il Bayern ultra competitivo nella massima competizione per club. Il peso dell’assenza di quello che negli anni è stato il totem assoluto dell’attacco della squadra, Robert Lewandowski, si è fatto sentire eccome. La soluzione, secondo la redazione di Sky Sport De, sarebbe stata trovata in un giocatore, un campionissimo del nostro campionato, che a strettissimo giro di posta torneremo ad ammirare sui campi d’Italia e d’Europa. Uno per il quale il presidente del club che ne detiene il cartellino chiede 100 milioni sull’unghia solo per mettersi seduto a trattare.

L’affondo di Tuchel: ossessione Osimhen

L’emittente satelltare tedesca non usa troppi gitri di parole: Tuchel è ‘innamorato’ di Victor Osimhen. Tuchel vuole portare al Bayern il fuoriclasse nigeriano. L’attaccante del Napoli, già corteggiatissimo da alcune grandi società della Premier League, è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. E anche delle sessioni successive, se deciderà di restare ancora nella città che si appresta a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia. Il tecnico dei bavaresi non vuole perdere tempo nella costruzione di una super squadra che possa tornare ai livelli d’eccellenza mostrati, ironia della sorte, fino a quando c’era Julian Nagelsmann in panchina.

Il percorso netto avuto in Champions fino all’esonero dell’ex Lipsia – otto vittorie su otto gare – non ha annebbiato la dirigenza dei teutonici. Che vuole alzare l’asticella dei propri obiettivi. L’impietoso confronto con gl avanti del City – guidati dall’alieno Erling Haaland – avrebbe convinto tutti, Tuchel in primis, che bisogna rispondere con un pezzo da novanta. Anzi da cento, tornando sul valore attribuito ad Osimhen dal patron De Laurentiis. L’asta per l’attaccante africano è praticamente lanciata. Il presidente degli azzurri si frega le mani pensando alla maxi plusvalenza che può realizzare: i tifosi del Napoli tremano alla sola idea di perdere il loro eroe mascherato.