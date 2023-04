Annuncio Leao, tutto deciso: dove giocherà l’anno prossimo

Arrivano parole importanti per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao: ormai sembra già tutto deciso per l’anno prossimo

Il Milan porta a casa il primo round: a San Siro, nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League, i rossoneri si sono imposti grazie alla rete di Bennacer.

Un successo che lascia aperte tutte le eventualità per la gara del Diego Maradona nella quale Spalletti si giocherà il tutto per tutto, nonostante una squadra falcidiata da infortuni – quello di Osimhen su tutti – e squalifiche. Ma intanto i rossoneri si godono il bel momento, pur dovendo fare già i conti con le mosse da compiere nella prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente per il ‘Diavolo’, dove diversi nomi tra entrate e uscite sono stati accostati nelle ultime settimane. Uno di questi rimane chiaramente quello di Rafael Leao. Il portoghese, protagonista di un’ottima prova contro gli azzurri, sembra stia tornando il giocatore che meno di un anno fa trascinava la squadra di Pioli al 19esimo scudetto della storia rossonera. Il portoghese è ormai da mesi in trattative per trovare un accordo per il rinnovo con il club di via Aldo Rossi: la scadenza attualmente ferma all’estate 2024 preoccupa e non poco la dirigenza rossonera. Anche perchè le pretendenti in Europa, tra Premier League e non solo, non mancano.

Milan-Leao: l’annuncio spiazza tutti

Nel frattempo però il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini si è lasciato scappare alcuni dettagli che potrebbero, di fatto, chiudere uno dei tormentoni andati avanti da quasi un anno.

L’ex difensore del ‘Diavolo’ ai microfoni di ‘Infinity’, poco prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli, si è sbilanciato su quella che sarà la futura squadra di Rafael Leao: “Per il rinnovo di Leao la fiducia cresce ma oggi non è l’argomento giusto”. Come dire, stiamo trattando, ci siamo quasi, ma il pensiero dell’ambiente rossonero era tutto per la super sfida contro quelli che saranno tra poche settimane i futuri campioni d’Italia. Leao rimane dunque una priorità non solo per il presente ma anche per il Milan del futuro.

Lo sa bene Maldini, probabilmente lo ha capito anche l’ala lusitana che potrebbe aver deciso di proseguire la carriera ancora con la maglia rossonera addosso. Leao, tra alti e bassi, ha comunque collezionato quest’anno 38 presenze tra campionato e coppe con il Milan. Un vero e proprio pilastro a cui Pioli non ha mai rinunciato e che è arrivato a segnare 11 gol con ben 10 assist vincenti nel corso degli ultimi mesi. Il suo futuro, salvo clamorose sorprese, pare possa chiamarsi ancora Milan.