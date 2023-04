Berrettini, il rischio è enorme: potrebbe succedere ancora

Brutte notizie per Matteo Berrettini: l’infortunio è più serio del previsto e, dopo il nuovo stop, adesso il campione azzurro rischia seriamente di dover saltare diversi tornei fondamentali.

Piove sul bagnato. Travolto dalle polemiche, più o meno pretestuose, per la sua vita privata e per la sua nuova relazione con Melissa Satta, Matteo Berrettini continua vivere un momento difficile in campo. E non solo per uno stato di forma non proprio invidiabile, ma anche e soprattutto per una serie di infortuni che non sembra dargli tregua. L’ultimo, arrivato nel bel mezzo del torneo di Montecarlo, è forse il più preoccupante. Adesso infatti il rischio che possa vivere un vero incubo è sempre più concreto.

Proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle, Berrettini si è infatti dovuto fermare, ancora una volta, l’ennesima nelle ultime due stagioni, durante il primo 1000 stagionale sul rosso. Nel torneo del Principato il tennista romano ha rimediato una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Un nuovo problema in un vero e proprio punto debole del suo fisico statuario.

Non è infatti il primo infortunio agli addominali riportato dallo stesso Berrettini, che aveva dovuto fermarsi per un guaio fisico simile già nel 2021 agli Australian Open, alle ATP Finals dello stesso anno, e poi ancora ad Acapulco nel 2022. Un tallone d’Achille che di tanto in tanto torna a dolere e a rovinare i piani dell’ex numero 1 d’Italia. E adesso il rischio concreto di un suo lungo forfait non è più solo uno spettro in lontananza.

Berrettini ko: salta Roma?

Farsi male all’inizio della stagione sul rosso vuol dire mettere a rischio gran parte dei tornei primaverili, e quindi della parte più esaltante della stagione sulla terra battuta. Che non sarà la superficie migliore per le caratteristiche di Berrettini, ma che resta quella tradizionalmente più legata ai nostri colori.

Per poter avere informazioni ufficiali dovremo aspettare ancora qualche giorno. Al momento però resta viva l’ipotesi che Berrettini possa saltare innanzitutto l’ATP 250 di Monaco, che lo vedeva tra gli iscritti, in programma la prossima settimana. E tutto fa supporre che anche il forfait possa prolungarsi fino al 1000 di Madrid della settimana successiva.

La speranza di Berrettini e di tutti gli appassionati è che possa bastare uno stop di un paio di settimane per poter assorbire l’infortunio, e permettergli così di tornare in campo nel torneo “di casa”, gli Internazionali di Roma. Una speranza che però, al momento, sembra contrastare con una sensazione non proprio positiva da parte di molti addetti ai lavori. Un nuovo forfait che, per la sua stagione e il suo morale, sarebbe un’ennesima “mazzata”.